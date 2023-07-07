第十五屆海峽論壇．兩岸（連城）棒球文化節7日在福建省連城海峽兩岸棒球文化交流中心開幕。本屆比賽由閩台交流協會主辦，連城縣棒球協會承辦，活動以「展示兩岸棒球文化風采，以“球”會友，以“賽”傳情，促進海峽兩岸棒球文化交流合作，推動發展共贏」為主題。

連城實驗小學棒球隊。(照片/閩台交流協會提供)

來自台灣的有四支隊伍，台東長濱三民聯合棒球隊、台東泰源信義聯合棒球隊、彰化縣東山小學棒球隊、新竹縣上館小學棒球隊等棒球隊，與大陸的中山熊貓棒壘球俱樂部棒球隊、深圳市卡加利棒球隊、河南聚星聯盟棒球隊、連城實驗小學棒球隊等4支棒球隊，共計140多名參賽選手7/7日至10日將進行16場比賽，捉對廝殺、比拼球技、交流感情，掀起夏日“棒球熱浪”。

閩台交流協會常務副會長王志輝宣佈比賽開幕，龍岩市政府副市長修洪、台盟福建省委員會專職副主委許勇鐵，省棒壘球協會會長葉彬等出席開幕式，台東縣體育發展基金會董事長陳劍賢、連城縣委書記詹崇仁皆出席致歡迎詞。 陳劍賢在開幕式表示「兩岸一家親，兄弟姐妹情，非常開心能再度來連城參賽，少年棒球比賽有力推動了兩岸的緊密聯系和常態交流，讓兩岸情緣更親厚。」棒球是集趣味、策略、技巧與協作為一體的集體運動，為兩岸融合發展打開了「新視窗」。

台東長濱三民聯合棒球隊。(照片/閩台交流協會提供)

首場比賽由台東長濱三民聯合棒球隊對陣連城實驗小學棒球隊，賽場上，棒球劃過天際，球員疾風狂奔，兩隊之間輪流攻防，吶喊聲、加油聲此起彼落，將比賽的火熱氣氛逐漸推向高潮。此外，文化節期間還舉辦了連城台商工業集中區棒球系列產品生產企業考察、客家民俗文化體驗、客家旅游風情交流、客家文藝匯演等多個交流活動。

以棒球為媒介，兩岸青少年建立起了跨越海峽的朋友圈。詹崇仁在致辭中表示，棒球運動深受連城當地群眾青睞，架起連台溝通的橋梁，也拉近了兩岸的距離。近年來，連城縣積極推動棒球文化和棒球運動進學校和課堂，打造集裝備製造中心、賽事文化交流中心為一體的棒球小鎮，先後吸引了巨集國（龍岩）運動用品等多家棒球產品台資企業落戶，形成了完整的棒球運動產品產業鏈。目前連城縣有2所學校獲批閩台棒球交流試點校，與台灣3所學校結成姊妹校，努力搭建以青少年為主體的兩岸交流新平臺。