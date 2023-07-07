國立暨南國際大學管理學院USR計畫團隊近日與泰國清邁大學師生進行交流，透過「咖啡學」、「咖啡種植與製備」等相關學程8門課程。除展現台灣大學社會責任的成果外，也示範了學術研究如何與產業接軌的實際案例。

暨大不同於一般都會型學校，先前即在天下USR大學公民調查中，勇奪公立一般中型大學第一名，可謂是USR計畫第一品牌。今年也在教育部高教深耕計畫中表現優異，總核定經費含自籌共計9,316萬，獲補助款在全台灣公立一般中型大學中屬最高額度，所提的五項USR計畫全數過關，取得2725萬的最高額度。

USR團隊目前正在泰國清邁大學參訪交流，執行大學社會責任實踐計畫永續發展類國際合作型計畫。該計畫主要以「產業永續發展」為題，透過教師、學生、課程、工作坊等各面向的擾動在地產業，並推展至整個南投的水沙連地區。另外，在「國際合作」上則持續「取經日本˙傳承東南亞」的校務精神，汲取日方在地方創生的經驗，並與東南亞大學展開課程與師生的交流活動以及分享地方創生的成果，呼應SDGs中「目標12負責任的消費及生產」和「目標17全球夥伴」的理念與價值。

主持人鄭健雄教授分享暨大從無到有的校園咖啡的萌芽與發展。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大USR團隊去年即與泰國簽訂校級合作備忘錄。今年1月初泰國清邁大學來訪，雙方於培植咖啡方面的經驗作交流。此次計畫團隊再度拜訪清邁大學進行交流。管理學院USR計畫主持人鄭健雄教授分享暨大從無到有的校園咖啡的萌芽與發展，自2018年4月開始在校園種植100棵咖啡苗，經過2年試種確定適合咖啡生長，計畫團隊開始在校園推動咖啡計畫，利用課程正式帶著學生在校園種植咖啡，至今在校園栽種的咖啡已經超過1000棵。鄭教授接著對全球咖啡產業的產銷概況、臺灣咖啡產業的發展方向進行介紹，並表示精品咖啡是臺灣咖啡產業唯一的發展方向。最後提到暨大和清邁大學如何攜手合作，善盡地方大學社會責任，如：可以透過增能工作坊輔導在地咖啡農。

清邁大學農學院副院長Tikki說：「暨大的分享讓其受益良多。透過2校互訪交流，持續進行大學社會責任實踐。」暨大國際處張眾卓國際長表示：「 自去年起到今年已進行4次的相互參訪交流，為日後成立新南向大學地方連結與社會實踐聯盟奠下基礎。」