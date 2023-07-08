「第六屆芒果要的就是你」實習活動即將出發，主辦單位中華兩岸文經協會8號舉辦行前說明會，針對實習期間的生活規範、實習作業以及相關注意事項進行說明。中華兩岸文經會王雅芬秘書長表示，本屆實習開出的職缺都非常搶手，青芒果一定收穫滿滿，主辦單位並配有全程的輔導員從旁協助學員。實習期間以小組為單位團體行動，每日、每週回報學習心得，並要求學員要定時打電話給父母報平安。

為了讓學員在湘期間食衣住行更便捷，除了教導學員使用行動支付，並為學員辦理湖南衛視員工餐廳的飯卡，用最少的花費享受經濟又營養的餐食。此外，活動期間還設有晚點名制度，全權照顧學員出缺席狀況及執行生活常規，相當重視出入安全。實習結束前將邀請各學員的指導老師出席參加芒果要的就是你結業式，驗收學習成果。

本屆獲選在開幕儀式擔任實習生代表致辭的世新大學賴欣妤同學表示，對於能夠去湖南衛視實習對我來說好像作夢一樣。美的冒泡、如夢似幻、不過透過今天的說明會，認識了組員也拍了可愛的隊呼、心中有踏實很多！，非常期待7/12那天的到來～希望能夠儘早到湖南衛視實習、學習影視各方面的新知，希望一個月後的我能夠滿載而歸。

現在請同學錄製共十個組別的隊呼VCR。(照片/中華兩岸文經協會提供)

8日行前說明會，除了規範與叮嚀，並請同學依照分組錄製共十個組別的隊呼VCR，同學們紛紛展現創意與效率，在短短的40分鐘內，拍出展現自我團隊特色的VCR影片。

芒果要的就是你實習活動7月12即將出發，50位青芒果將接受為期28天實務訓練，主辦單位拭目以待學員們精彩可期的蛻變。