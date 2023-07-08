ChatGPT AI 掀起大學創新創意新浪潮！「2023數據驅動創新應用大賽」吸引全臺頂尖資訊高手齊聚，本屆共計170隊報名，僅有台大、政大、東海等28隊入圍，今天公布決賽名次，由東海大學工學院教授白鎧誌所帶領的學生團隊以「內心最敏感的地方，一起來碳集」奪下冠軍30萬大獎，旨以大數據的創新方式計算耗碳量，協助大眾達到減碳的目的。

2023數據驅動創新應用大賽–決賽暨頒獎典禮今（8）日登場，全面鼓勵學生隊伍運用鼎新METIS PaaS平台與Azure OpenAI進行作品設計，使這場競賽成為國內首次開放使用ChatGPT進行AI創作的全國性大賽！ 競賽吸引台大、成大、政大、東海等頂尖大專院校組團高達170隊報名，共計28隊成功入圍。鼎新總裁葉子禎表示，不少入圍學生隊伍的作品獲得業界高度評價，透過與東海的產學合作，以競賽培育人才，達到共創雙贏目的，企業能找人才外，學子方也能畢業即就業。

不少入圍學生隊伍的作品獲得業界高度評價。其中，東海大學團隊表現亮眼，奪下大賽冠軍。(照片/東海大學提供)

作為大賽主辦人之一的東海軟工主任周忠信表示，這次比賽競爭激烈，最大亮點是超過6.5成的入圍隊伍使用ChatGPT進行設計。其中由東海公事處處長黃兆璽與數創學程教授李政雄帶領的「石中劍」隊伍的作品也獲得佳作，他們透過自行開發的媒體識讀量表，結合ChatGPT與Bing結合發展出一套可以偵測假新聞，未來可作為新聞媒體識讀的數位教學教案。

身為活動贊助商之一的台灣微軟總經理陳仲儒表示，這個競賽提供一個學子發揮創意的平台，他們看到了年輕學子無限的可能，他們希冀未來大賽能持續舉辦，讓學子未來持續在這數據產業深根發展。指導單位數位發展部數位產業署署長呂正華表示，今年隨著ChatGPT的興起，這個競賽尤為重要，不僅能鼓勵學子利用AI技術進設計，跨入數位驅動的時代，也能透過在比賽的競爭中，學習並發展茁壯。

一直贊助比賽的鼎新電腦總裁葉子禎指出，過去企業只利用數據作為輔助的角色。但未來已經不一樣，數據在未來將成為企業的驅動力，在各方面都將扮演著重要的角色。葉子禎說，此次比賽透過與東海大學學界端的合作，更進一步達到了培育人才以及實際與產業接軌的實力，未來希冀持續年度辦理賽事，培育更多具有AI思維的業界人才。