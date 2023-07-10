玄奘大學推展國際化交流再添一成果，8日與馬來西亞詩巫公教中學、黃乃裳中學簽訂合作協議書，促進兩校師生合作交流，提供學子們優渥入學獎學金。

在馬來西亞留台聯總葉漢偉學長見證下簽訂合作協議書。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學簡紹琦校長趁著馬來西亞詩巫參訪團於今年7月8日蒞臨該校，攜手與詩巫公教中學鄭文牘校長、黃乃裳中學盧友雄校長，在馬來西亞留台聯總葉漢偉學長見證下簽訂合作協議書，正式締結為盟約學校，為三校教師學生交流及課程合作構建平台。

簽約儀式中簡校長表示，雖然現階段已有多名詩巫公教中學畢業校友在本校就讀，仍希望透過此次簽約，擴大與詩巫公教中學及黃乃裳中學的學術交流。(照片/玄奘大學提供)

簽約儀式中簡校長表示，雖然現階段已有多名詩巫公教中學畢業校友在本校就讀，仍希望透過此次簽約，擴大與詩巫公教中學及黃乃裳中學的學術交流，期盼日後更多詩巫地區莘莘學子也能到玄奘大學築夢、圓夢。

本次馬來西亞詩巫參訪團，除了詩巫公教中學及黃乃裳中學師生外，還有來自建興中學、光民中學共約80名學生組成台灣游學參訪團。(照片/玄奘大學提供)

本次馬來西亞詩巫參訪團，除了詩巫公教中學及黃乃裳中學師生外，還有來自建興中學、光民中學共約80名學生組成台灣游學參訪團，於7月7日至9日，參訪玄奘大學，親自體驗大眾傳播學系的虛擬攝影棚與視覺傳達設計學系的AR/VR各種專業遊戲設備課程。 透過課程體驗，來自馬國的同學們紛紛表示大學課程與想像中不一樣，希望畢業後有機會能到台灣深造。