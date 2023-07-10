文組也要跟上AI科技應用？ 東海大學中文系引領文學教育新潮流，大膽鼓勵大學生使用ChatGPT強化中文寫作，期盼以AI提升學子寫作和敘事能力。東海大一中文委員會指出，這項計畫將為現有文學教育帶來翻天覆地的改變，這代表文學教育不再侷限於傳統，而是與AI科技共舞，開創一個全新的學習時代！

為因應AI時代的來臨，東海大學中文系計畫改革現有大一中文課程，提出以AI為主軸的創新教學班，旨在鼓勵大學生利用ChatGPT技術，跳脫傳統框架，提升寫作與敘事能力，強化對文學評價的能力。東海大一中文委員會表示， ChatGPT是一項輔助工具，它對於中文系學生而言並非威脅，而是能提升自我的輔助工具。除此之外，ChatGPT可讓學生在閱讀、寫作以及討論文學作品時，能夠獲得即時的回饋，並進一步對文學作品進行個人評價。委員會強調，此舉將使文學教育進入全新的境界，深化學生對文學的欣賞、分析與詮釋，進一步透過文字表達自己的情感與想法。

東海大學表示，東海致力於推動創新教學，讓學生能夠面對快速變遷的時代挑戰。中文系此舉利用AI ChatGPT推動文學教育的創新，是一大創舉，這將為學生提供更多機會去發展寫作及敘事的能力，同時也促使他們具備應對AI時代的競爭力。東海大一中文委員會說，ChatGPT的引入將為學生提供即時回饋和專業指導，加強他們在寫作、閱讀和討論文學作品方面的能力。未來東海計畫將AI作為在中文上的輔助應用，從系級拓展到校級，進行大一中文的全面改革。

為因應AI時代的來臨，中文教育將進入全新的境界，深化學生對文學的欣賞、分析與詮釋，進一步透過文字表達人的情感與想法。（照片/東海大學提供）

東海大一中文委員會指出，此次採取循序漸進式的改革，分為現行教學班及創新教學班，並在過程中持續優化教學內容。委員會說，相信透過ChatGPT的應用，大一中文將呈現全新面貌。舉例而言，學生可以在ChatGPT中輸入一個主題或開頭，然後讓它生成一個故事或詩歌，接著學生可以對作品進行評價、修改或延續。此外，學生也可以透過與ChatGPT進行對話，讓它扮演不同角色的作者，學生則可以提出問題、發表意見或進行辯論。委員會強調，這種與AI ChatGPT互動的方式將激發學生的創造力和批判思考能力，全面拓展他們的文學視野。