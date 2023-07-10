112 學年度分科測驗將於 112 年 7 月 12 日（三）至 13 日（四）舉行，總計 4 萬 2 千餘人報考。分科測驗試場分配表及考試地點於 7 月 10 日（一）公布，刊登於本會大考中 心網站「112 學年度分科測驗試務專區」提供查覽或列印，同時也提供電話語音（02- 23643677）查詢。請考生於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

大考中心表示，考場學校（除臺北一考區建國高中外）均於 7 月 11 日（二）下午 2 時至4 時開放查看試場，如要查看試場，皆請於 7 月 11 日（二）下午規定時間內前往考場學校，不過又因各考場學校於考前一日進行全面清潔消毒作業，查看試場僅可於試場外查看考生座位，不能進入試場內。

大考中心也特別提醒，若考生應試地點為臺北一考區建國高中，為配合當日於建國高中辦理之國家考試，查看試場時間調整為下午 4 時至 6 時，本會亦將針對於建國高中應試之考生發送簡訊通知提醒。申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，請務必在考試前主動聯絡所在考區，以便確定考試地點、輔具及其他相關服務事項。

本次考試不再管制考場進出動線並開放親友陪考，不再製發入場識別證，考生可直接進入考（分）區。但請特別留意，7 月12 日（三）至 13 日（四）考試當日，請考生務必記得攜帶應試有效證件正本應試，如未攜帶規定之應試有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違2 規處理辦法扣減該節成績。

應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。 7 月 12 日（三）至 13 日（四）考試當日，建議考生盡量提早出門以避開進入考場學 校時的人群聚集，另呼籲接送考生之親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

答題卷以正楷簽全名與作答提醒

112 分科測驗各考科均有選擇題，數學甲有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型， 混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型為題組形式。作答時，使用一張 A3 正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題。考試開始鈴響前，考生僅可目視核對答題卷上所印是否為本人應試號碼、姓名，並與座位標示單一致，但不得翻閱試題本與答題卷，亦不得劃記、書寫、作答等；考試開始鈴響後，考生即可開始於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答，若因故使用備用答題卷考生，備用答題卷上無考生應試號碼與姓名，仍須正楷簽全名。考生作答前，請先閱讀題本及答題卷上的說明或注意事項；作答時，請依各題題號於答題卷的相應作答區作答；作答選擇（填）題與非選擇題之作圖題，請使用 2B 軟心鉛筆，作圖題以外的其他非選擇題，請使用黑色墨水的筆。考生應考前，請務必詳閱 112 學年度考試簡章之試場規則與違規處理辦法，避免因 不小心違反規定而被扣減成績。

「112 學年度分科測驗配合疫情降階調整防疫措施說明」已於 6 月 27 日（二）公告 於本會大考中心網站「最新訊息」與「分科測驗專區」，請考生務必上網查覽。本次考試， 考（分）區將設置第一類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病 （如：水痘等）之考生使用；第二類備用試場提供 COVID-19 篩檢陽性考生使用。除於 3 第一類、第二類備用試場應試之考生須全程配戴口罩外，其餘考生可自主配戴口罩。

大考中心也提醒考生，若應試時配戴口罩，於監試人員查驗身分時，須配合暫時脫下或拉下口罩至可 辨識面貌；須全程配戴口罩之考生，查驗身分後請即戴回口罩。篩檢陽性考生請依 112 學年度考試簡章「突發傷病考生應考服務」管道申請，大考中心受理申請期間為 112 年 7 月 10 日（一）至 11 日（二），請至大考中心網站「112 學 年度分科測驗試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」填報，系統操作方式，請參閱 7 月 9 日（日）公告於本會大考中心網站分科測驗專區考試訊息及下載專區之「突發傷病 應考服務申請操作畫面（含 COVID-19 篩檢陽性考生填報）」。

考區受理申請期間為 7 月 12 日（三）至 13 日（四），請先至大考中心網站分科 測驗下載專區下載「112 分科測驗突發傷病考生應考服務申請表」（7 月 10 日（一）公告）， 填妥後逕向考生所屬考區提交；考區聯絡電話請見 7 月 10 日（一）公告之試場分配表。

另為防疫考量，於第一、第二類備用試場應試之考生，請於備用試場內休息、溫書及用餐。所有考生，若於試場座位休息或用餐，各節考試開始前請依監試人員指示暫時離場，以利試題及答題卷等相關試務準備。

分科測驗考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大 的午後雷陣雨發生機率，請考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。COVID-19 疫情雖已趨緩，但夏季正是各種傳染疾病流行之際，提醒考生隨時留意個人飲食與衛生習慣，勤洗手與消毒，並避免出入人潮擁擠的地方，關注自身健康狀態。建議考生於考試當日可自備口罩備用，各考（分）區亦會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。有關試務訊息皆會刊登於本會大考中心網站「最新訊息」與「分科測驗專區」，敬請考生及家長留意