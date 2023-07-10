台南中山國中日前參加教育部國教署辦理的「111學年度全國科技教育創意實作競賽」，模擬疫情期間海上運輸，利用現場自製的運輸車，完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務，最後從全國78支隊伍中脫穎而出，勇奪生活科技組金牌獎，表現優異。
市長黃偉哲表示，科技教育創意實作競賽主辦方會設定任務，為達成任務，參賽者要在比賽中實際製作出具實用與可操作性的作品，不僅考驗學生情境中的問題解決能力，還要比設計、創意能力，不論是個人科技知識或團隊合作都是不可或缺的因素。恭喜中山國中優異表現獲得殊榮，期許持續努力，為台南市爭光。
教育局長鄭新輝表示，台南市每年都有辦理科技實作競賽，中山國中從市賽脫穎而出，參加全國賽又獲金牌，非常不簡單。這次的比賽任務是模擬運輸，選手要在時間內完成吊掛運輸機及發射器的設計與製作，在運輸貨櫃的過程也要思考如何才不會傾倒，種種情境關卡考驗學生問題解決、創造思考等高層次能力，也充分展現台南市科技教育目標「智慧科技力」，恭喜中山國中團隊，表現真的很棒。
中山國中校長林國斌表示，中山國中重視學科與藝能科的均衡發展，近幾年也屢獲仿生機器人全國冠軍、手擲機競賽全國冠軍。為了參加這次的創意實作競賽，指導老師以及參賽學生犧牲許多假日與午休進行集訓，學校也全力配合提供設備與器材支援，首次參賽就獲得全國金牌，非常開心。
中山國中指導老師黃莉珺表示，會參加競賽的主要目的是開拓學生視野，提供一個舞台讓孩子展現自我勇於挑戰。作為第一次參加這次競賽的隊伍，對於競賽規則非常陌生，一開始不曉得如何開始，感謝教育局協調新興自造中心，用心協助規劃一系列的課程，輔導參賽選手熟悉規則，才能讓臺南市代表隊伍脫穎而出。
中山國中團隊3位參賽學生為蔡正謙、謝建臣及戈樹城。蔡正謙同學平日對於汽車機構結構很有興趣，製作吊掛運輸機的過程，能將平日自學知識融入設計；謝建臣同學是個問題解決高手，負責電機整合的製作及除錯，只要遇到問題或突發狀況都能臨危不亂一一解決；戈樹城同學是行動力十足的副手，同時協助吊掛機運輸機及發射器製作，個性溫順的他在任何時刻都能協助另兩位隊友狀況。3位同學均表示獲金牌很開心，未來也想朝科技領域持續邁進。
教育局補充，本次生活科技組賽事主題為「運輸總動員」，選手需使用大會提供的材料，結合科學、科技、木工與數學等智能，發揮創意與想像，製作一座「發射器」與一台「運輸車」，然後依規定操作，完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務，以爭取最高分數為目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。