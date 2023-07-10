台南中山國中日前參加教育部國教署辦理的「111學年度全國科技教育創意實作競賽」，模擬疫情期間海上運輸，利用現場自製的運輸車，完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務，最後從全國78支隊伍中脫穎而出，勇奪生活科技組金牌獎，表現優異。

台南市中山國中參加教育部國教署辦理的全國科技教育創意實作競賽過程(照片/國教署提供)

市長黃偉哲表示，科技教育創意實作競賽主辦方會設定任務，為達成任務，參賽者要在比賽中實際製作出具實用與可操作性的作品，不僅考驗學生情境中的問題解決能力，還要比設計、創意能力，不論是個人科技知識或團隊合作都是不可或缺的因素。恭喜中山國中優異表現獲得殊榮，期許持續努力，為台南市爭光。

台南市中山國中參加教育部國教署辦理的全國科技教育創意實作競賽奪金(照片/國教署提供)

教育局長鄭新輝表示，台南市每年都有辦理科技實作競賽，中山國中從市賽脫穎而出，參加全國賽又獲金牌，非常不簡單。這次的比賽任務是模擬運輸，選手要在時間內完成吊掛運輸機及發射器的設計與製作，在運輸貨櫃的過程也要思考如何才不會傾倒，種種情境關卡考驗學生問題解決、創造思考等高層次能力，也充分展現台南市科技教育目標「智慧科技力」，恭喜中山國中團隊，表現真的很棒。

中山國中校長林國斌表示，中山國中重視學科與藝能科的均衡發展，近幾年也屢獲仿生機器人全國冠軍、手擲機競賽全國冠軍。為了參加這次的創意實作競賽，指導老師以及參賽學生犧牲許多假日與午休進行集訓，學校也全力配合提供設備與器材支援，首次參賽就獲得全國金牌，非常開心。

中山國中指導老師黃莉珺表示，會參加競賽的主要目的是開拓學生視野，提供一個舞台讓孩子展現自我勇於挑戰。作為第一次參加這次競賽的隊伍，對於競賽規則非常陌生，一開始不曉得如何開始，感謝教育局協調新興自造中心，用心協助規劃一系列的課程，輔導參賽選手熟悉規則，才能讓臺南市代表隊伍脫穎而出。

中山國中團隊3位參賽學生為蔡正謙、謝建臣及戈樹城。蔡正謙同學平日對於汽車機構結構很有興趣，製作吊掛運輸機的過程，能將平日自學知識融入設計；謝建臣同學是個問題解決高手，負責電機整合的製作及除錯，只要遇到問題或突發狀況都能臨危不亂一一解決；戈樹城同學是行動力十足的副手，同時協助吊掛機運輸機及發射器製作，個性溫順的他在任何時刻都能協助另兩位隊友狀況。3位同學均表示獲金牌很開心，未來也想朝科技領域持續邁進。

教育局補充，本次生活科技組賽事主題為「運輸總動員」，選手需使用大會提供的材料，結合科學、科技、木工與數學等智能，發揮創意與想像，製作一座「發射器」與一台「運輸車」，然後依規定操作，完成「取得安全航線」、「分類堆疊貨櫃」等任務，以爭取最高分數為目標。