台灣小將再獲佳績！2023年第55屆國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG），於7月5日起至7月9日止在韓國大邱盛大舉行，本屆賽事計有27國62座城市組隊參加，臺北市遴選18名運動選手及4名運動教練組成運動代表隊，參與游泳、田徑、桌球及網球賽事皆有捷報，共計奪得26面獎牌。

至今所有運動賽事皆已辦理完畢，臺北市代表隊於所參與之各項賽事中皆有亮眼表現，於游泳競賽中奪得11面金牌及4面銅牌，由南門國中甘泳承及石書瑋選手分別於男子組蝶式及蛙式之各項競賽中奪獲數面金牌，弘道國中趙婕涵選手則於女子組200公尺蝶式及200公尺混合式競賽中勇奪金牌，而於女子混合接力賽中更由中正國中彭立琪、明湖國中廖羿晴、西松高中溫楚庭及趙婕涵等4名選手合力奪下金牌，其中趙婕涵選手表示「這次比賽中我獲得2面個人金牌及2面接力金牌，有這樣的表現我很滿意，但出來增廣見聞之後，也認為自己還有許多進步的空間。」

田徑賽事中，選手表現亦相當傑出，於女子跳遠項目中，臺北市立大同高中曾子瑀選手以1米64之成績，打破個人最佳紀錄，勇奪金牌。明德國中林峻宇選手及市立大同高中杜和宇選手則於男子跳遠項目中分別奪下金牌及銀牌，此二位選手亦與再興高中潘芸儒選手及市立大同高中杜怡臻選手搭配，奪下男女400公尺混合接力冠軍，田徑賽事計奪得3面金牌、3面銀牌及1面銅牌。

網球賽事計奪得1面金牌及2面銀牌，其中男子單打及女子單打賽事分別由新興國中陳冠廷及黃珉臻選手奪得銀牌，女子雙打之金牌則係由黃珉臻與陽明高中蔡宇甯選手合力奪下；桌球賽事則由誠正國中林晉霆選手參與男子單打賽，在冠亞軍競賽技壓對手勇奪冠軍，林晉霆選手為本次代表團年紀最小的男選手，獲此殊榮也贏得全場喝采，他表示「很榮幸可以代表臺北市參賽，也很開心能替臺北市奪得金牌」。

本屆賽事臺北市代表隊選手擁有相當傑出之表現，總計奪得26面獎牌，戰功彪炳，運動選手們對於此次賽事之結果亦感到相當滿意，對於未來表現亦充滿期待，南門國中石書瑋選手表示「第一次出國比賽獲得這樣的佳績，我非常高興及感動，希望未來在比賽中我可以持續奪得好成績，繼續為臺北市爭光。」，而於女子跳遠項目奪得金牌，打破個人最佳紀錄之曾子瑀選手表示，「這次能奪牌及打破個人紀錄，要感謝教練辛苦指導，期望能夠繼續參與下屆賽事，為臺北市創造更好的成績」。

臺北市代表隊自2001年始即參與ICG賽事，歷年皆有亮眼表現，近次賽事係於2018年至以色列耶路撒冷（Jerusalem）參加第52屆ICG賽事奪得2金、8銀、5銅之成績；2019年至俄羅斯烏法（Ufa）參加第53屆ICG賽事奪得12金、7銀3銅之成績，2020年至2022年則是受新冠肺炎疫情（COVID-19）影響暫停組隊參賽，本次臺北市重新組隊參賽，即奪得16面金牌、5面銀牌及5面銅牌之戰績，奪金牌數更打破臺北市歷年參與ICG賽事之紀錄。臺北市政府教育局表示，感謝代表隊各選手所屬學校及教練平日的戮力栽培，及選手辛勤的付出，未來亦將持續提供最大後援能量，期盼所有選手們都能持續全力以赴、發揮運動家精神，以成為國家未來的體育人才而自許。