臺南為強化藝術教育向下扎根，自109年開辦兒童藝術教育節系列活動以來，深獲各界好評，其中「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於7月9日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，由甫獲全國學生創意戲劇比賽獎項譽的新興國中、海佃國中與後壁國中接力演出，博得現場觀眾滿堂彩！

黃偉哲市長表示，臺南市致力推動藝術教育深耕不遺餘力，兒藝節活動將藝術與教育相互結合，展現學習成果與創意的機會，幫助學生從小就開始認識臺南文化，真實體驗臺南藝術之美。

教育局長鄭新輝表示，本次活動表演學校，分別是榮獲111學年度全國學生創意戲劇比賽皮影戲-國中組優等的新興國中、光影偶戲國中組優等的海佃國中及綜合偶戲-國中組特優的後壁國中。學校為本次活動優化表演內容，呈現在市民眼前。

新興國中皮影劇團聲名遠播，近年參加全國學生創意戲劇比賽榮獲至少優等佳績，本次演出「巨人的傳說」改編曹族原住民的故事，透過皮影戲光影設計和側身操偶的演出手法，呈現族人間的情感交流及捍衛自己家園，並透過此演出讓我們更加珍惜現在環境的美好。

海佃國中自103學年度開始參加全國學生創意戲劇比賽現代偶戲-光影偶戲組，相較於其他參賽歷史悠久的團隊，雖資歷較淺卻表現不俗。演出劇目「神榕」是描述祖先來到台灣初期，深受曾文溪氾濫改道沖走無數次家園之苦，後求助於池府王爺，共同種下榕樹，形成森林戍守著十二佃不再受水患之擾。

後壁國中懸絲偶戲團成立至今，歷年來參加全國學生創意戲劇比賽至今共13次，其中獲得9次特優，表現相當優異。本次演出的劇目「金牌之路」，描述愛好軟式網球的少年，在經歷挫折後最終勇奪亞運金牌，但也面臨了心愛的女孩逝去的消息。

新興國中皮影劇團本次演出「巨人的傳說」改編曹族原住民的故事，透過皮影戲光影設計和側身操偶的演出手法，呈現族人間的情感交流及捍衛自己家園。（圖片/臺南市政府教育局提供）

教育局表示，肯定所有師生長期耕耘藝術教育的用心，期望學校藝術教育能帶領孩子們在學期間，挑戰自我、開拓親近藝術世界之門，為孩子們建立自信。