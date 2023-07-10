為提升學子學習英語興趣，強化專業英語文能力，並培養團隊合作精神，龍華科技大學語言中心日前舉辦2023全國技專校院ESP文法聽寫力大賽，龍華學子在各校菁英競技下脫穎而出，榮獲外語組團體第二名、非外語組團體第二名、第三名，並包辦外語組及非外語組4項佳作。個人賽方面，非外語組及外語組均榮獲第二名、第三名及3項佳作，表現相當優異。

全國技專校院ESP文法聽寫力大賽區分「非外語組」及「外語組」，在非外語組部分，由語言中心主任林佳平指導的江昱翰、唐育誠、尤俊文、杜展安隊伍獲得團體獎第二名；林佳平指導王冠翎、江萱寧、林承樺、陳冠儒隊伍獲得團體獎第三名；黃秋萍老師指導的李晟堯、蔡宗益、廖研皓、賴音華隊伍及呂冠嶧、余翊禎、楊雲軒、劉謹銨隊伍，均獲得佳作。

龍華科大語言中心林佳平主任(左)與台師大戴建耘教授頒獎給團體組第二名團隊。(照片/龍華科技大學提供)

外語組部分，由應外系許祖嘉老師指導王昭緯、何旻融、謝昀佐、胡榮堯隊伍獲得第二名；朱璽叡老師指導的蔡睿哲、陳巧親、陳春旋、謝瑞恩隊伍及韓一妤、張惠羽、洪耿敬、黃昱翰、張育睿隊伍，均獲得佳作肯定。

另外，非外語組個人總分獎項目，由林佳平指導江昱翰、唐育誠、林承樺同學，分別獲得第二名、第三名及佳作；黃秋萍老師指導廖研皓獲佳作；外語組個人總分獎，許祖嘉指導的何旻融、王昭緯獲得第二名及佳作；朱璽叡老師指導的蔡睿哲同學則獲得第三名。

校長葛自祥特別恭喜獲獎同學並肯定其為校爭光的優異表現。他表示，龍華科大連續兩年獲得教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」補助，致力培育學生專業英文能力，每年參加競賽都是磨練與考驗，除可培養學生自信心及增加英語競賽經驗，提升專業英文能力，也期待藉此培育龍華學子豐富學科知識與實務技能，俾能與國際接軌，提高個人未來職場競爭力。

林佳平主任表示，學校十分重視學子英語能力，多年來持續購置各類語言學習軟體，提供多元優質學習資源，讓學子隨時隨地皆可上網自主學習。此競賽對參賽者來說是一項挑戰，因為需要具備良好語法知識與敏銳的聽覺感知，參賽者需要非常專注並準確聽辨語音中的單詞和語法結構，然後將其正確地填寫下來，不容忽略細微的語法錯誤或拼寫錯誤，龍華學子能有此成績，顯見已具備良好的英文技能。