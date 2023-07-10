教育部疫後就學貸款補助自112年7月起核算補助，符合補助資格者，將收到兩封通知。第一封通知，將由承貸銀行於112年7月10日至7月11日發送簡訊給符合補助資格者。第二封通知，於承貸銀行陸續核算完成補助金額後，將自7月10日起陸續發送簡訊或電子郵件通知符合補助資格者，所獲得的補助金額。

教育部提醒，疫後就學貸款補助原則是免提出申請由政府主動勾稽，就學貸款人可以留意自己有無符合受補助資格，並留意通知訊息。此外，本次補助是採用直接扣抵貸款額度，不會核發現金，相關的通知訊息，不會要求要輸入個人資料、也不需要點擊連結進行操作、也不會要求前往ATM領錢或網路銀行操作，請民眾小心留意提高警覺，不要點擊不明網址。

教育部進一步說明簡訊發送內容，第一封通知承貸銀行於112年7月10日及7月11日發送，簡訊內容為「親愛的客戶您好：您因符合教育部疫後就學貸款補助資格，經審查將獲得行政院補助，將由本行逕行帳務扣抵。相關訊息請留意本行通知。○○銀行敬啟」，簡訊內不會有網址要求貸款人點擊確認或填寫資料。

第二封通知，於承貸銀行核算完畢補助金額後，自112年7月10日起，貸款人將陸續收到簡訊或電子郵件通知補助金額，簡訊內容為「您好：經教育部審查疫後就貸資格，您獲行政院補助一學期本金（非在學貸款人為一年本息）***,***元（金額以實際沖帳為準），由本行直接扣抵。如有疑義請來電洽詢。○○銀行敬啟」，電子郵件內容亦同，並增加說明補助方式「依資格審查通過日陸續於本年7月起，以最後繳息止日起算，為您逐月連續繳納一年(12個月)…如您的貸款剩餘期數未超過12個月者，則以補助剩餘期數之本息為限。」之文字，以及相關問題可洽詢管道，包括專線服務電話、電子郵件信箱及教育部疫後就學貸款補助方案線上系統(https://helploan.moe.gov.tw)。

如遇可疑網站或訊息，可撥打165反詐騙專線，或洽教育部專線電話02-7745-3860(9時至18時)，亦可撥打承貸銀行疫後就學貸款補助方案專線電話臺灣銀行02-2349-3333轉303、台北富邦銀行02-8751-6665轉5、高雄銀行0800-813-668(免付費服務電話)、07-557-5595、臺灣土地銀行07-5515231轉161。

教育部疫後就學貸款補助補助資格規定可查詢：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002209，如貸款人認為符合補助資格，但經查詢為不符合補助資格，可於教育部疫後就學貸款補助方案線上系統(https://helploan.moe.gov.tw)進行申復，或致電專線由專人協助。