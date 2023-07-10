國立高雄科技大學化學工程與材料工程系於8日在建工校區化材館舉行了創系60週年「化材創立一甲子」慶祝活動，歷屆系友會會長、系友及師長皆蒞臨參與，充滿溫馨且氣氛熱鬧。午宴更在高雄圓山大飯店盛大開席60桌，舉辦了近六百人之同學會，場面盛大且歡樂。

化材系創立一甲子慶祝活動於天氣晴朗的週六熱情登場，由舞獅表演的歡騰聲中揭開序幕，讓現場氣氛更加熱烈。爾後，邀請化材系的傑出校友新加坡赫比集團董事長姚曉東學長(化工科58級)、南科贊美酒店董事長郭文俊學長(化工科70級)和中油石化事業部執行長黃三泰學長(化工科71級)分別上臺演講，以自身的經驗分享了畢業後，無論是與原專業領域相關與否，都能走出屬於自己的一條路，鼓勵台下學弟妹勇於創新、不畏懼挑戰並持續成長學習。

舞獅表演的歡騰聲中揭開序幕。（照片/國立高雄科技大學提供）

高科大校長楊慶煜表示本校土木系和化材系先後舉辦60週年系慶，接著在今年12月2日，將會舉辦原高雄工專60週年、高雄科技大學併校6週年的校慶慶祝大會，並誠摯邀請校友回母校走走看看，一同回味於母校的時光。

下半場活動轉移到高雄圓山大飯店舉行，也為化材系今年應屆畢業生開桌邀請畢業生加入校友的大家庭中。場面精采不斷，系友們紛紛起身寒暄敘舊，歡笑熱鬧互相合影留念，話語間也充滿對母校深厚的情感。現場也特別安排頒獎致贈紀念酒儀式、摸彩活動，讓校友們一同留下美好的回憶。最後，化材創立一甲子慶祝活動在歡樂氣氛下完美落幕，並期許化材系下一個六十年。