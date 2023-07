因新冠疫情停擺三年的兒童劇出國巡演,終於熱血回歸,獲得超過3,200名星馬觀眾熱烈迴響!6月29日至7月7日,慈濟科技大學29名學生前往新加坡、馬來西亞南部的新山Johor Bahru、峇株巴轄Batu Pahat,演出兒童劇《精靈救生靈》,更是當地親子最引頸期待的時刻!

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》演員與小朋友合照(照片/慈濟科技大學提供)

《精靈救生靈》劇情講述,為了拯救生病的小兔子,一群小動物踏上尋找解藥的旅程,不但遇到新冠病毒、森林大火、沙塵暴等,也結交了新夥伴,大家同心協力度過難關。特別的是,兒童劇鋪陳的重重困難,正是全球這三年來被迫面對的疫情肆虐和氣候變遷,也讓觀眾更有感,更容易獲得共鳴。

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》演員與小朋友合照(照片/慈濟科技大學提供)

尤其,搭配旋律哼唱的靜思語,像是「做好事不能少我一人,做壞事不能多我一人;Count me in when doing good deeds,Count me out when doing bed deeds」,以及少買新遊戲或捐贈舊玩具,就能落實環保愛地球。如此淺顯易懂的內容,讓小朋友不只是看戲湊熱鬧,更能多了寓教於樂的啟發。

家長陳麗松表示,從女兒4歲起,從沒錯過任何一場兒童劇。因為,在馬來西亞很難得看到華語的兒童劇,加上動物造型的角色、五彩繽紛的顏色,非常吸引孩子目光。尤其,非常有教育意義,更可以想見團隊背後的用心。如今女兒已國中二年級,回想以往兒童劇,依舊能如數家珍,也非常期待能再次坐在觀眾席。

家長劉燕燕表示,孩子看了兒童劇以後,不但會主動提醒爸媽帶環保碗筷和袋子,才能愛護地球。演出結束後,也會持續討論劇情,看得出來潛移默化的影響。尤其,等待了三年,終於再次演出,所以極力推薦給身邊的朋友,希望全家大小都一起來看戲。

從2010年起,連看了11場兒童劇碼的馬來西亞古來公主城中學二年級學生鄭絜心表示,即使現在17歲,看了兒童劇還是很感動,不但每年邀約朋友一起看戲,還學會了用戲劇來鋪陳和傳播。就像學校之前舉辦的反毒週,自己主動提議改用劇場來呈現,不但成功吸引眾人目光,也獲得很好的反應。

由於新加坡、馬來西亞南部的新山Johor Bahru、峇株巴轄Batu Pahat的表演場地都不同,所以,每一場正式演出前,都得視舞台深淺、燈光位置,重新調整走位和隊形,連梳化妝、彩排踩點的前置作業也僅有三至四小時,演出過程還不時出現麥克風雜音干擾。毫無預期的突發狀況,以及緊湊的時間壓力,在在都考驗學生臨機應變的能力。

飾演領猴的護理科二年級學生李姵竺,就是太求好心切、練習過度,導致出國巡演前,就拉傷肌肉和韌帶,不得不把武打重頭戲交給其他人。「別只想當完美主義者,要懂得量力而為,才有持續進步的空間!」臨時改為群演的李姵竺,強忍失落感,依舊認真配合其他團員演出。等傷勢痊癒,終於能秀出苦練許久的武打戲,李姵竺當場激動落淚,「全心享受當下,更被觀眾的專注投入和熱情回應,而深刻感動」。

身為帶隊老師的人文室主任謝麗華表示,親眼見證學生從懼怕到享受演出的過程,比誰都明白姵竺有多殷切渴望上台。然而,出國巡演首要是保護學生身心健康,察覺精神體力,隨時做最適當的調度和安排,還要不時提醒孩子,即使已演出多場,「對台下的觀眾來說,永遠都是第一場!」

《精靈救生靈》兒童劇的70歲大象奶奶,竟然由年僅22歲的護理系一年級學生陳蔚勤(馬來西亞籍)演出,不但台詞超多,講話聲調語氣,還得呈現「不怒而威」的氣場。尤其,演出地點就在家鄉附近,連爸爸媽媽、親友團也專程包了二台遊覽車來看戲,直說情緒激動、壓力倍增。

不只是蔚勤,哥哥陳蔚陽、弟弟陳蔚恩、表弟蔡振邦也全站在舞台上,詮釋不同的角色。護理科四年級學生陳蔚恩(馬來西亞籍)表示,小時候在台下看劇,現在上台演戲,才深刻體會「台上十分鐘,台下十年功」!媽媽黃慮君表示,絕對有90分的水準,好感動!尤其,透過兒童劇集訓巡演的潛移默化,孩子變得更成熟穩重,懂得自律、負責任。

飾演猴子的蔡振邦(馬來西亞籍),得不時做出抓臉、抓癢、駝背等動作,曾一度非常抗拒,直說「太奇葩,很丟臉」。後來,看了喜劇演員的影片後,才發現所謂的誇張搞笑,只是為了更好的詮釋角色本質,所以,改變心態後,反而「更放開的演出,享受舞台氛圍」!媽媽黃麗卿表示,看到兒子變得更有自信,也更獨立,真的是比什麼都開心!

從2019年參與兒童劇至今的資訊科技與管理系四年級學生陳皆蓉(馬來西亞籍),除了上台演戲,還學習畫繪本、拍照採訪紀錄、料理團員餐點等,今年更負責幕後的燈光控制,直說參與兒童劇後,「意外解鎖新技能」!

身為幕後的燈光、音控,即使沒了鎂光燈的聚焦,少了背台詞、走位,壓力卻不亞於台前。因為,一旦燈光、麥克風出錯,就會影響整齣劇的流暢感,陳皆蓉表示,就算前一場出錯也不能慌亂,更不能手足無措,反而得穩住心態、應對突發狀況,更要專注當下來挽救下一幕,也因此學會「勇敢跨出舒適圈,接受全新的挑戰!」

2018年畢業的親善大使余亞貞表示,回想2011和2012年的出國巡演,仍然歷歷在目、印象深刻。即使當年不擅長演戲,卻選擇不害怕、不逃避,持續練習直到完美。如今運用到職場上,格外受用!另一位畢業親善大使劉家誠表示,謝幕時的掌聲和感動是美好的,卻也是一時的。提醒學弟學妹,千萬不要忘記演出前的努力排練,和不斷練習的過程,才是最重要的學習和回憶。

從2009年起,兒童劇巡演已經是慈濟科技大學出國交流的必備行程,更是新加坡、馬來西亞華人最期待的暑假節目,至今已累積15齣戲碼、11本繪本。也因為有了歷年來的「口碑擔當」,讓學生學習把巡演的壓力轉為提升的助力,持續自我要求,「沒有最好,還要更好!」

人文室主任謝麗華強調,「團隊裡的每個人都重要,但沒有誰重要到不能被取代!」透過兒童劇出國巡演,讓這一群毫無戲劇背景的學生,學習強化口條、肢體動作,來呈現戲劇張力;透過燈光布景、道具和戲服,深入瞭解設計領域,更學會處理「異見」,折衷協調、凝聚目標、進度掌控與團隊合作,從中累積課堂以外的人文軟實力。