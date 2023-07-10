因新冠疫情停擺三年的兒童劇出國巡演，終於熱血回歸，獲得超過3,200名星馬觀眾熱烈迴響！6月29日至7月7日，慈濟科技大學29名學生前往新加坡、馬來西亞南部的新山Johor Bahru、峇株巴轄Batu Pahat，演出兒童劇《精靈救生靈》，更是當地親子最引頸期待的時刻！

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》演員與小朋友合照(照片/慈濟科技大學提供)

《精靈救生靈》劇情講述，為了拯救生病的小兔子，一群小動物踏上尋找解藥的旅程，不但遇到新冠病毒、森林大火、沙塵暴等，也結交了新夥伴，大家同心協力度過難關。特別的是，兒童劇鋪陳的重重困難，正是全球這三年來被迫面對的疫情肆虐和氣候變遷，也讓觀眾更有感，更容易獲得共鳴。

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》(照片/慈濟科技大學提供)

慈濟科技大學兒童劇《精靈救生靈》演員與小朋友合照(照片/慈濟科技大學提供)

尤其，搭配旋律哼唱的靜思語，像是「做好事不能少我一人，做壞事不能多我一人；Count me in when doing good deeds，Count me out when doing bed deeds」，以及少買新遊戲或捐贈舊玩具，就能落實環保愛地球。如此淺顯易懂的內容，讓小朋友不只是看戲湊熱鬧，更能多了寓教於樂的啟發。

家長陳麗松表示，從女兒4歲起，從沒錯過任何一場兒童劇。因為，在馬來西亞很難得看到華語的兒童劇，加上動物造型的角色、五彩繽紛的顏色，非常吸引孩子目光。尤其，非常有教育意義，更可以想見團隊背後的用心。如今女兒已國中二年級，回想以往兒童劇，依舊能如數家珍，也非常期待能再次坐在觀眾席。

家長劉燕燕表示，孩子看了兒童劇以後，不但會主動提醒爸媽帶環保碗筷和袋子，才能愛護地球。演出結束後，也會持續討論劇情，看得出來潛移默化的影響。尤其，等待了三年，終於再次演出，所以極力推薦給身邊的朋友，希望全家大小都一起來看戲。

從2010年起，連看了11場兒童劇碼的馬來西亞古來公主城中學二年級學生鄭絜心表示，即使現在17歲，看了兒童劇還是很感動，不但每年邀約朋友一起看戲，還學會了用戲劇來鋪陳和傳播。就像學校之前舉辦的反毒週，自己主動提議改用劇場來呈現，不但成功吸引眾人目光，也獲得很好的反應。

由於新加坡、馬來西亞南部的新山Johor Bahru、峇株巴轄Batu Pahat的表演場地都不同，所以，每一場正式演出前，都得視舞台深淺、燈光位置，重新調整走位和隊形，連梳化妝、彩排踩點的前置作業也僅有三至四小時，演出過程還不時出現麥克風雜音干擾。毫無預期的突發狀況，以及緊湊的時間壓力，在在都考驗學生臨機應變的能力。

飾演領猴的護理科二年級學生李姵竺，就是太求好心切、練習過度，導致出國巡演前，就拉傷肌肉和韌帶，不得不把武打重頭戲交給其他人。「別只想當完美主義者，要懂得量力而為，才有持續進步的空間！」臨時改為群演的李姵竺，強忍失落感，依舊認真配合其他團員演出。等傷勢痊癒，終於能秀出苦練許久的武打戲，李姵竺當場激動落淚，「全心享受當下，更被觀眾的專注投入和熱情回應，而深刻感動」。

身為帶隊老師的人文室主任謝麗華表示，親眼見證學生從懼怕到享受演出的過程，比誰都明白姵竺有多殷切渴望上台。然而，出國巡演首要是保護學生身心健康，察覺精神體力，隨時做最適當的調度和安排，還要不時提醒孩子，即使已演出多場，「對台下的觀眾來說，永遠都是第一場！」

《精靈救生靈》兒童劇的70歲大象奶奶，竟然由年僅22歲的護理系一年級學生陳蔚勤（馬來西亞籍）演出，不但台詞超多，講話聲調語氣，還得呈現「不怒而威」的氣場。尤其，演出地點就在家鄉附近，連爸爸媽媽、親友團也專程包了二台遊覽車來看戲，直說情緒激動、壓力倍增。

不只是蔚勤，哥哥陳蔚陽、弟弟陳蔚恩、表弟蔡振邦也全站在舞台上，詮釋不同的角色。護理科四年級學生陳蔚恩（馬來西亞籍）表示，小時候在台下看劇，現在上台演戲，才深刻體會「台上十分鐘，台下十年功」！媽媽黃慮君表示，絕對有90分的水準，好感動！尤其，透過兒童劇集訓巡演的潛移默化，孩子變得更成熟穩重，懂得自律、負責任。

飾演猴子的蔡振邦（馬來西亞籍），得不時做出抓臉、抓癢、駝背等動作，曾一度非常抗拒，直說「太奇葩，很丟臉」。後來，看了喜劇演員的影片後，才發現所謂的誇張搞笑，只是為了更好的詮釋角色本質，所以，改變心態後，反而「更放開的演出，享受舞台氛圍」！媽媽黃麗卿表示，看到兒子變得更有自信，也更獨立，真的是比什麼都開心！

從2019年參與兒童劇至今的資訊科技與管理系四年級學生陳皆蓉（馬來西亞籍），除了上台演戲，還學習畫繪本、拍照採訪紀錄、料理團員餐點等，今年更負責幕後的燈光控制，直說參與兒童劇後，「意外解鎖新技能」！

身為幕後的燈光、音控，即使沒了鎂光燈的聚焦，少了背台詞、走位，壓力卻不亞於台前。因為，一旦燈光、麥克風出錯，就會影響整齣劇的流暢感，陳皆蓉表示，就算前一場出錯也不能慌亂，更不能手足無措，反而得穩住心態、應對突發狀況，更要專注當下來挽救下一幕，也因此學會「勇敢跨出舒適圈，接受全新的挑戰！」

2018年畢業的親善大使余亞貞表示，回想2011和2012年的出國巡演，仍然歷歷在目、印象深刻。即使當年不擅長演戲，卻選擇不害怕、不逃避，持續練習直到完美。如今運用到職場上，格外受用！另一位畢業親善大使劉家誠表示，謝幕時的掌聲和感動是美好的，卻也是一時的。提醒學弟學妹，千萬不要忘記演出前的努力排練，和不斷練習的過程，才是最重要的學習和回憶。

從2009年起，兒童劇巡演已經是慈濟科技大學出國交流的必備行程，更是新加坡、馬來西亞華人最期待的暑假節目，至今已累積15齣戲碼、11本繪本。也因為有了歷年來的「口碑擔當」，讓學生學習把巡演的壓力轉為提升的助力，持續自我要求，「沒有最好，還要更好！」

人文室主任謝麗華強調，「團隊裡的每個人都重要，但沒有誰重要到不能被取代！」透過兒童劇出國巡演，讓這一群毫無戲劇背景的學生，學習強化口條、肢體動作，來呈現戲劇張力；透過燈光布景、道具和戲服，深入瞭解設計領域，更學會處理「異見」，折衷協調、凝聚目標、進度掌控與團隊合作，從中累積課堂以外的人文軟實力。