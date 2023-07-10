新北市教育局去年(111)年底首度推出「BBnA國中英語自主學力提升實驗計畫」，專為國中生量身打造，由96位美國青年志工攜手19所國中、200位國中生，目前已實施一學期、16 節英語線上課程，青年志工近期抵台，與19校合辦各分區、6天全英語體驗營及社區踏查，7/10日於新埔國中辦理兩日全英語國際論壇，200位學生將挑戰全英文專題發表，在台上落落大方說英語。

新北19所國中攜手96位美國志工推國際論壇。 （照片 教育局/提供）

教育局副局長劉明超蒞臨致詞表示，透過「BBnA國中英語自主學力提升實驗計畫」，在海內外專業教育團隊與教學志工團隊協力下，設計系統性的英語培訓課程，協助有基礎英文實力的國中學生翻轉，成為（Become）無限n次方的可能，展現英語實力與自信，國際交流的同時，更擴展宏觀的視野、接軌國際!

新北19校攜手96位美國志工推國際論壇 ，讓國中生登台挑戰全英文發表。（照片 教育局/提供）

計畫中心學校、新埔國中校長郭月秀表示，今年美國青年志工年齡最小的是14歲Melissa，就讀美國霍姆斯特德高中，相當於臺灣國中階段的學生，小小年紀勇於挑戰自我，跨國服務的精神令人佩服。另外，青年志工的輔導老師Julia Fung於105年便造訪新北擔任英語教學志工，今年大學畢業改以輔導員的身分，再次為新北19校帶來英語教學新知。

新埔國中辦理6天全英語體驗營，學生與志工共同完成作品。（照片 教育局/提供）

另一中心學校、柑園國中校長黃淑君也提到，校內學生在此次的計畫中，與美國青年志工有長達一學期的線上視訊、6天營隊面對面的學習，以及2天的全英語論壇發表。可以看到學生更敢開口說英語，也漸漸提升英語自主學習能力。

柑園國中帶隊老師洪子淇說，這次透過線上與實體課程，不只傳授英語知識，更讓學生勇敢說英語，並增進自主學習的動力。一學期的課程下來，自己能明顯的觀察到學生能更專注學習英語，也相信自己能學好英語。柑園國中學生郭峻瑋也說，一開始自己對於很多題目都不會，持續和大家一起學英文，感覺自己更能專心，也更有自信。

新北市創造更多舞台，鼓勵孩子勇持續自主學習英語。（照片 教育局/提供）

教育局表示，新北市透過公私協力，引入國際學伴，營造全英語環境，先從線上課程開始，接軌全英語暑期營隊，最後讓孩子站上國際論壇舞台、實際應用英語溝通，展現亮眼的英語學習成果。期待創造更多舞台，分享更多故事，鼓勵孩子勇持續自主學習、永不放棄。