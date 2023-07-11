112學年度四技二專技優甄審入學招生，計70所科技校院及大學參與招生，提供1,219系科（組）、學程，5,100名招生名額，招生名額居前三類依序為商業(1,160名)、商設(734名)、電子(643名)。本學年度四技二專技優甄審入學招生共7,605人申請資格審查，其中通過資格審查並進行網路報名共7,456人，報名人次最多的前三類依序為商業、電子、機械。甄審結果之正、備取生計5,632人，完成網路登記就讀志願者計5,418人，經就讀志願序統一分發錄取者有3,350人，分發錄取率44.9%。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任特別提醒，各錄取學校會於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢，並於112年7月19日中午12點前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。獲分發之錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄者，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到，請分發錄取生特別注意。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在112年7月19日中午12點前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加112學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。

相關訊息請至112學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢(網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/)