4間大專院校停招解除董事職務 名單看這裡 14:022023/07/11 Campus 王雅芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部宣布東方、大同、明道及環球科技大學勒令停招(翻攝自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部於昨(7/10)日召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」。目前東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校已停止全部招生，且將依法解除全體董事職務，並派任董事會成員。 退審會也決議，將加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。本次退場審議會審議也通過臺東縣私立公東高級工業職業學校之加派董事及監察人名單。教育部後續將派任該校經本次會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。 #專案輔導學校 #教育部 #董事職務 #名單 #退場 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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