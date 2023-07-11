教育部於昨(7/10)日召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」。目前東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校已停止全部招生，且將依法解除全體董事職務，並派任董事會成員。

退審會也決議，將加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。本次退場審議會審議也通過臺東縣私立公東高級工業職業學校之加派董事及監察人名單。教育部後續將派任該校經本次會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。