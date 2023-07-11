新北市、臺北市政府與國際扶輪3481、3482地區共同舉辦的青少年環臺自行車活動營，18名來自德國、波蘭、捷克等歐洲各國青少年，加上18位雙北高中生，共13國、36位青年學子參加。11日上午7時於新北市政府市民廣場整裝啟航，預計展開10天9夜、923公里的自行車環臺之旅，將於20日返抵臺北市政府廣場。

雙北與國際扶輪跨國共辦青少年環臺自行車營(照片/教育局提供)

教育局表示，新北市積極與產官學民合作，推動多元國際教育活動，創造豐富國際交流機會。這次中外青少年一起壯遊，在自然情境中結交國際學伴，攜手解決旅行中的問題、完成任務，相信必能培育出能合作、會溝通之國際青年，也能成功落實國際外交、分享台灣之美。

雙北與國際扶輪跨國共辦青少年環臺自行車營(照片/教育局提供)

國際扶輪3481地區主委林仁祥表示，國際扶輪3481、3482地區青少年交換委員會舉辦環臺自行車活動營至今已第9年，這個活動結合國際性、教育性、青少年，打造三合一核心價值的服務計畫，參加的青少年皆經過遴選及行前訓練，才能擔任國際扶輪親善大使。過程中青少年可以體驗不同國家的多元文化，獲得最珍貴的人生經驗。

雙北與國際扶輪跨國共辦青少年環臺自行車營(照片/教育局提供)

雙北與國際扶輪跨國共辦青少年環臺自行車營(照片/教育局提供)

國際扶輪3482地區主委唐麗芬也說，這次由捷安特公司提供專業後勤補給，為增進國際交流及確保長途騎乘的安全，學生行前接受國際交流注意事項、道安講習及騎乘練習等培訓，也要先認識臺灣道路交通規則及風土民情。行程中則加入老街遊覽、逛夜市等活動，讓青少年朋友體驗台灣在地文化。

平常假日就喜歡騎單車旅行的時雨中學學生潘詩婕分享，今年暑假能有機會與國際友人騎自行車環臺，想到既能鍛鍊語言能力又能結交好朋友，就覺得很興奮，更期許自己能順利環臺。

教育局副局長劉明超也到場加油打氣，鼓勵36名青少年相互合作，用心體驗異國文化、尊重欣賞不同的生活態度，進而締結友好情誼，成為最具國際視野的親善大使，並邀請青少年夥伴環臺後拜訪新北，體會新北市之美。