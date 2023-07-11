SONY教育基金會主席兼湘北大學校長高野瀨一晃(President Takanose Kazuaki)先生於今日由暨大武東星校長親自獲頒國立暨南國際大學名譽博士學位。該學位由管理學院陳建良院長推薦並宣讀表彰詞，以表彰其對於台日企業經營與科技教育的貢獻。

高野瀬先生畢業於早稻田大學教育學部理學科，曾經三度創業，也在香港與新加坡等地任職過。1990年進入SONY公司服務，從中階主管做起。派駐歐洲15年期間，陸續主掌SONY在德、法、匈、瑞典等國的分支機構；歷練完成回到SONY總部擔任副總裁兼採購長，負責採購部門整合，年度執行金額達3百億美金。高野瀬一晃先生現職是學校法人SONY學園主席，湘北短期大學校長兼董事會主席，Northvolt 日本董事代表，早稻田大學資深研究員。

武東星校長表示SONY是日本高科技的代名詞，而高野瀨一晃名譽博士更是日本SONY最重要的決策高層，也是非常成功的事業家。暨大已於2022年底與湘北大學簽訂合作備忘錄以及師生交換實施計畫。暨大是湘北大學在臺灣第一個簽約的夥伴學校，隨即將馬上開展與湘北大學的短期交換生計畫。同時也衷心期待，高野瀨校長能以他橫跨歐、亞兩洲的國際職涯經驗，及其與台、日雙方產、學、研各界的深厚連結，可以對當前學界與業界共同關注的產學實務鏈結，帶來獨到而創新的想法與作法，並期許在未來，透過雙邊交流能對暨大的教學、研究及產學等各方面，能有更緊密的連結。

高野瀨一晃名譽博士致詞。（照片/國立暨南國際大學提供）

高野瀬先生表示很高興獲頒名譽博士學位，也謝謝曾經在台灣住過六年的父母，能夠讓他與台灣建立深厚的連結。基於高野瀬先生的家族經驗，因此對臺灣企業特別友善，在管理學院陳建良院長擔任國發會副主委期間，引進多家臺灣廠商進入SONY供應鏈。高野瀨先生致詞時首先表達對暨大的感激之情。他致力於湘北大學的營運模式轉型，倡議「花水木計畫」，規劃以SONY獨步全球的軟硬體技術，打造具亞洲特色的線上教學平台。同時未來將以湘北大學為平台，與本校倡議亞洲地區的國際產學合作，擴大並深化臺日雙邊教育交流。

暨大期待透過高野瀬名譽博士，以他橫跨歐、亞兩洲的國際職涯經驗，及其與台、日雙方產、學、研各界的深厚連結，可以對當前學界與業界共同關注的產學實務鏈結，帶來獨到而創新的想法與作法。