112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名。教育部國教署表示今年免試入學報名人數總計13萬1,071名，錄取12萬9,431名，錄取率98.75%；另有關特色招生考試分發入學部分，112學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名（基北區261名、桃連區44名、嘉義區45名），合計錄取171名，總錄取率48.86%。

國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站(https://shs.k12ea.gov.tw/site/special)；另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」（https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA ），可自行上網查閱。