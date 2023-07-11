高雄科技大學預計在本週六(15日)舉辦「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」，集結國內主要鐵道運輸公司，以及各大工程、設備供應商等。軌道建設是前瞻基礎建設中的一大項目，當中即包含扶植軌道關聯產業與發展軌道科技，高科大由鐵道中心主辦本次徵才及培訓活動，有逾50家指標廠商設攤攬才。

高科大發展鐵道技術號誌與車載系統超過15年時間，對於鐵道技術國產化有相當的開發經驗，更在近年多次臨危授命前進軌道事故現場，參與事後調查與解碼工作。由於我國鐵道系統向來均以國外輸入為主，在系統與介面間的整合，面臨不少困境，因此高科大鐵道中心將關鍵項目逐步國產化的努力，是非常重要的工作，包括電路卡板研製、機構系統開發、機電系統整合等等，實裝於鐵路正線系統運轉的已超過230件，並且協助企業取得專利至少50件，這些績效也讓本次徵才活動更具代表意義。

教育部補助高科大推動「前瞻鐵道機電技術人才培育計畫」，六年來已培育上千位鐵道產業人才，高科大機電、電子、通訊相關領域學生跨域參與人才培育計畫，高科大亦緊密串連全台夥伴學校以及產業，呼應前瞻國家軌道建設計畫所需人才。不論是人才或國產化技術的輸出，均有目共睹，在此多年根基上，舉辦徵才及培訓活動，一方面創造人才與企業端的媒合機會，也向大眾展示鐵道產業發展趨勢，吸引有意轉職民眾深入了解軌道產業。

這次徵才活動參展廠商包含臺鐵局、台灣世曦、台灣京三、日本信號、華電聯網、中興工程、中鼎集團，IBM、SGS、德國萊因等等，此外國內捷運公司包含臺北、新北、桃園、高雄等，也都有設攤。同一日高科大鐵道中心安排10場專題講座，包含鐵道AIOT物聯網應用、鐵道獨立查證與確證、車輛系統維修保養，到準備鐵路考試的攻略，鐵道領域的入門知識與發展趨勢一應俱全。

活動時間：112年7月15日上午9:30開始；地點：高雄科技大學第一校區財金學院 (高雄市燕巢區大學路1號)；報名網址：https://bit.ly/435zHvM