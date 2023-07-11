為促使青年能夠發揮創能凝聚更廣大的創業機會及資源，特舉辦 「武漢“金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽」，發掘並支持具潛力及創新力的創意團隊與新創企業，促進青年實作創業並搭建創新創業交流平台。本屆比賽預期將匯集新創各領域菁英項目，推動創新創業的發展。活動徵集類別不拘領域，包含生物科技領域、文化創意等範圍之創新產業、新模式、新經濟項目皆為本次創業大賽所徵求之對象。

「武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」特等獎由「聯合利得國際投資有限公司 - 生技產業品牌策略『舒沉香品牌』」獲得。(照片/中華兩岸文經協會提供)

期望透過比賽匯集新創各領域菁英項目，務實推動創新創業的發展。參賽徵件主題類別不拘，包含生物科技領域、文化創意等範圍之創新產業、新模式、新經濟項目，凡是具發展潛力的項目皆為本次創業大賽所徵求之對象。報名時間至7月30日止，報名者須先線上填寫報名表單，並繳交相關審查資料，主辦單位審查資料後將會個別通知入圍初賽之團隊。今年度武漢“金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽之決賽，將前往武漢現場進行兩岸的創新創業交流。

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