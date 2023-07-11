夢想淘心室7月12日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到空間美學室內裝修有限公司的主持設計師—陳鵬旭。陳鵬旭是諸多國際設計大獎的常勝軍，因為不喜歡打廣告累積品牌知名度，因此投遞許多獎項，希望透過比賽獲得認可，藉此累積品牌聲譽、提升能見度。近日他出版了一本著作《空間美學x健康呼吸：設計與實踐》，將自身經驗綜合成容易被理解及應用的書籍和大眾分享。

陳鵬旭將自己比喻成用「鑄鐵鍋」煲製出來的料理，鑄鐵鍋質地厚重，將新鮮食材加入燉煮後，便能成為一道道美味的佳餚，就如同自己的成長過程，因為經歷過許多不同的事物，從中累積經驗，才能有所成就。從小就讀美術班的陳鵬旭，大學時進入室內設計系就讀，卻在入學後發現室內設計和他以往所熟稔的藝術不同，因此讓他的必修課程被擋修，讓愛畫畫的他飽受挫折，雖然延後了一年畢業，卻讓他踏實的比其他同學多蹲了一年馬步，累積五年的功夫。

回憶起初入職場，陳鵬旭是從設計助理開始做起，白天到工地實習，傍晚回到公司畫圖，假日緊接著上課，準備室內設計及工程管理證照考試，當時他是少數同時考上兩張證照的室內設計師。

執業多年後，陳鵬旭發現設計不再只是談論設計邏輯及美學更關乎環境與永續，因此他進入台北科技大學建築研究所就讀，深入學習健康建築領域。他在研究所時就大膽的跟指導老師提出大量裝修卻仍符合空氣品質標準的想法，透過建材選擇、科學檢測等方式，將科學與美學做結合，讓消費者能有健康、安全又舒適的生活環境。

定期捐血且長期素食的陳鵬旭和聽眾們分享一段自己的座右銘“路，必須去走方能到達；苦，必須去受方能消除”，一旦確定自身發展方向後，就要持續地走下去。就像他於書中所倡議與身體力行的十二字理念與目標「環境永續+空間美學+人本健康」。落實到生活與設計品那樣堅定。

期待藉由陳鵬旭的新書《空間美學x健康呼吸：設計與實踐》，能夠協助台灣室內設計從業人員與消費者一起為健康把脈，朝永續健康之路發展。更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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