今年112學年度分科測驗於今(12日)首登場，第一節次應試科目為物理科，經臺北市高中物理科教師群的分析，今年物理試題難度適中，無論文字敘述字量或計算量上都在合理的範圍，符合新課綱探究與實作的素養目標與課程標準，情境多文字閱讀需仔細但學生能有時間閱讀，題型計算層級較往年適當，整體試卷難度適中，選擇題與計算題都有相當水準。

臺北市高中物理科教師群表示，此次為新課綱舉行的第二年，可看出出題老師十分用心設計試題，整份試卷著重學生的物理觀念正確性，且鑑別度極高。本次的基本題型較少，題目敘述靈活，在文字敘述或圖像上均極具思考性，無法套用公式輕易得分，可鑑別考生圖形判斷與理解能力，但解題觀念大致來自課本內容，未悖離課程標準，學生要能理解物理概念並融會貫通，確實理解題意，就能取得高分。考本試題的特色，對物理觀念清晰的學生有利。

特色考題的部分，臺北市高中物理科教師群提到，本次第3題為新課綱中的不確定度試題，第10題為奈米顆粒探究實作題，第6題為雜耍扔球，第11題為消音器，第14題撲克牌摩擦力，第18題為塑膠瓶的光學折射，第24-26為交流軸向電動機與發電機題組，這些題目為生活情境題。第19題為水波槽實驗，第22-23為水銀氣壓計，屬於偏實驗的題型。

而今年物理科報考人數，根據大考中心統計共2萬3057人報考，比去年增加超過8100人，增加幅度達54％，缺考人數為1279人，缺考率5.55％，比去年減少1.1％。。