南華大學與台北經營管理研究院共同主辦，大林鎮公所、大林鎮民代表會、大林萬國戲院共同辦理的「2023現代華陀大林開講」，日前邀請台大醫院耳鼻喉科耳科楊庭華主任，以「暈眩的成因與治療」為題，與大家分享疾病預防與健康保健資訊。

南華大學舉辦健康講座，邀請臺大醫院楊庭華主任談暈眩的成因與治療。(照片/南華大學提供)

台北經營管理研究院院長也是南華大學的兼任講座教授陳明璋教授為演講引言時指出，楊庭華主任是嘉義縣朴子市子弟，也是台大病毒學的博士，曾到法國第七大學醫學院的研究室當研究員，在台大醫院擔任耳鼻喉科主任，專精於聽力方面的研究，常受邀至各地演講分享醫學知識，很榮幸可以邀請到楊庭華主任與大林鄉親分享健康資訊。

南華大學副校長林辰璋表示，每個人幾乎都曾有遇到暈眩的狀況，卻不清楚是什麼原因所造成，從楊庭華主任的講座中，不僅能為大家解惑，也提供許多有關暈眩的健康資訊，大家必能獲益良多。

南華大學健康講座，邀請臺大醫院楊庭華主任(右)談暈眩的成因與治療，林辰璋副校長(左)致贈感謝狀。

楊庭華主任首先跟大家說明「暈眩」與「眩暈」的差異，並指出一般民眾會將「暈」的狀況統稱為暈眩，但在醫學分類上，眩暈是專有名詞。眩暈的「眩」指的是眼睛看不清楚、模糊，「暈」是頭部感到不適。白話翻譯的定義是感覺自身或環境在移動的假象。

眩暈的成因是大腦接收到眼睛視覺與耳朵內耳不平衡造成的。舉例像是坐船時上下左右前後在搖晃，到路上時仍有天旋地轉的感覺，是視覺、內耳與大腦訊號的衝突。

非眩暈的情況，像是眼前昏黑或眼前發亮、頭重昏沉、昏迷仍有意識及無精打采，皆不是眩暈。眩暈的情況，是身邊景物或自己旋轉、意識模糊不清、走路歪斜無法站穩、耳鳴、聽力喪失或感到噁心想吐。

楊庭華提到，眩暈分成末梢性(內耳性)眩暈與中樞性眩暈。末梢性(內耳性)眩暈是因內耳不平衡造成；中樞性眩暈是因血管循環不好。同時也舉出五種常見的眩暈，分別為脊椎基底動脈循環不全、良性陣發性頭位眩暈(耳石症)、梅尼爾氏症、偏頭痛眩暈(前庭偏頭痛)和前庭神經炎。眩暈病人以年齡層來說老年人佔多數，以性別而言女性則為男性的兩倍。眩暈最為人害怕的是跌倒而受傷，建議可在發作時減少動作，閉上眼睛或凝視定點來減少不適，也可藉由使用輔具、鍛鍊核心肌群及上健身房增加肌肉量來預防眩暈時跌倒。

南華大學舉辦健康講座，現場大合照。(照片/南華大學提供)

現場民眾也針對演講內容提出問題，當天講座聽眾雖以老年人居多，但少有眩暈的經驗，楊庭華指出，這與大家生活作息規律、務農鍛鍊肌肉有關，因此建議只要維持日常生活正常飲食與運動，注意節氣變化和保暖，就能預防眩暈的發生。此次講座，社區民眾反應熱烈，在眩暈成因及預防方面獲益良多。