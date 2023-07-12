「111學年度全國學生舞蹈比賽」已於112年3月23日順利完賽，繼第一場全國學生舞蹈比賽特優團隊展演5月於國父紀念館圓滿落幕，第二場全國學生舞蹈比賽特優團隊展演接續於7月11日於衛武營國家藝術文化中心登場，本場次邀請榮獲「111學年度全國學生舞蹈比賽」最佳編舞及特優團隊參與演出，舞蹈類型涵蓋古典舞、民俗舞、現代舞，共計10校，讓具潛力且富創意的舞蹈作品呈現在國人面前。

現代舞展演作品中，臺南市立新進國民小學以空間移動產生的層次與觀看角度的變化，呈現「疫」言難禁-用犀利的身體組合嗆辣舞臺，回應在疫情期間對病毒的恐懼；臺北市立雙園國民中學「記憶光廊」-遷徒之路、循光搖晃，以簡約的動作傳達記憶裡的喜怒哀愁，舞者們的演出深具爆炸性張力的效果；臺中市立中山國民中學「從眾效應」，作品反映出人存在的日常困境，經由反思、理解得到心靈的洗滌與淨化，重新擁抱生命；來自離島的國立金門高級中學，舞者以精湛肢體敘說動盪不安年代，空軍及其眷屬因戰火被迫生離死別，呈現深刻動人的舞作「一把青」。

民俗舞展演作品中，高雄市苓雅區中正國民小學表現捕魚時要以共同的信念對抗天候的變化無常，呈現舞作-「祈」望豐收、「祈」求平安、「祈」向光明；桃園市立東興國民中學，以身體帶動蒲扇及斗笠，勾勒出身段的動態美，營造出農村「風吹稻浪迎穀香」的風情；「守護-傳承-Puyuma」是南投縣立大成國民中學以卑南族男漁獵舞，呈現海浪的意象、海洋的險峻，女舞者以輕盈舞步，呈現農耕與織布的繁複多變，其中防禦陣形的盾陣展現非凡的膽識，守護著家園。

民俗舞展演作品中，高雄市苓雅區中正國民小學表現捕魚時要以共同的信念對抗天候的變化無常，呈現舞作-「祈」望豐收、「祈」求平安、「祈」向光明。（照片/教育局提供）

古典舞由臺中市立內埔國民小學勢不可擋的「將帥征戰迎凱旋」磅礴上演，展現氣宇軒昂的氣度，更細膩的表現出舞蹈動作與技巧；臺南市立中山國民中學「日晷」，舞作呈現武功動態，從容不迫的氣息於流動中刻劃出太陽的軌跡；「戰武揚威撼天地」是高雄市私立中華藝術學校的舞者展現俐落肢體，將武舞的磅礴氣派烘托到極致。

教育部表示，「111學年度全國學生舞蹈比賽」於112年3月23日順利辦理完成，賽程共計23天，合計有776隊、8,157人參賽，為推廣賽後展演活動，自111年辦理首屆「全國學生舞蹈比賽特優團隊展演」，活動由競賽主辦單位(國立臺灣師範大學)、衛武營國家藝術文化中心共同協力，將全國特優團隊的精彩演出再次呈現在觀眾眼前，112年除10校聯演外，未來將延伸一系列講座活動，積極推廣舞蹈藝術教育，期許能讓民眾接觸學校推廣舞蹈藝術的成果，分享多元文化及社群融合的精神與活力。