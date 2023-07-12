文化無國界，一起舞旗吧！中山女高旗槍隊於7月3-7日到日本九州熊本與專修大學玉名高校行進管樂學生進行交流參訪，有幸受到日本玉名高校親師生熱烈歡迎。中山女高張云棻校長與玉名高校渡邊正隆校長並簽訂交流合作備忘錄，希望延續兩校的各項藝文活動交流及拓展同學國際視野。期間並拜訪熊本縣玉名市役所，由玉民市市長藏原騰浩接見。

去年12月，嘉義市國際管樂節30週年，活動中特別邀請來自日本熊本縣的日本全國金賞特優第一名的玉名高校奏樂部演出。玉名高校亦特別安排蒞臨中山女高行程，進行為期兩日的國際音樂交流與演出。中山女高巧思安排歡迎會、交流座談會、快閃演出及音樂會等建立國際友誼，開拓臺日學生文化與藝術眼界，並相約進行互訪，延續這段美好的友誼。

兩校同學相見歡。（照片/台北市教育局提供）

在入校參與的活動中，同學和日本學生一起進行練習，學生們充分受到震撼與感動。成立至今已連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽的玉名高校，高達15次榮獲日本全國金獎及7次最優秀獎之最高殊榮，受邀至世界等地演出，活躍於日本行進管樂界的頂尖團隊背後，是認真看待每一個小細節的態度，以及精細及嚴謹的處事風格。

中山女高、玉名高校的同學們一起練習。（照片/台北市教育局提供）

體驗了對方的文化與生活，透過交流與對話，更了解旗隊訓練需日積跬步、勤奮不懈，方能有美好成果。未來中山女高將致力於重振樂旗榮光，積極招生並希望能引進相關資源，使學生不但能有精湛的一技之長，更能學習到終身受用的人生態度。