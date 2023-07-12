聖約翰科技大學112年度新科傑出校友吳俊弘董事長，因感念當年母校的栽培，特從南加州返回台灣，以「謙虛受教，為校增光」為主題，在內湖吳文達體育紀念館舉辦感恩餐會，邀請歷屆傑出校友及母校主管齊聚一堂，近50人出席盛會。傑出校友回饋母校，齊心捐款助學，讓聖約翰科大獲得568萬元捐款，更有校友捐汽車、捐冷氣及贊助學生4年學雜費，為母校的發展盡一份心力，也讓學弟妹得以在校安心就學，繼續完成夢想。

吳俊弘董事長目前擔任ABC Racking INC CEO，是美國南加州倉儲料架最大供應商之一，也是聖約翰科大南加州校友會會長。張文宇校長於感恩餐會上頒發「校友楷模」獎座給吳俊弘董事長，肯定其事業有成、傑出表現榮耀母校。校友總會賴俊年理事長則致贈會旗及祝福卡片給吳俊弘董事長，感謝其設宴款待傑出校友及積極維繫傑出校友情誼之用心。

張文宇校長致詞時，首先感謝許多企業家校友挺身而出，義無反顧的投入資源及資金幫助母校發展，且提供「入學即就業」、「不分系免學雜費」等方案，發動校友企業關懷及照顧學生生活，同時量身打造企業所需人才。

除說明校務近況之外，張文宇校長亦提出校舍修繕、弱勢學生急難救助獎學金、入學即就業獎助學金、招生及宣導、境外生貸助獎學金（印尼及馬來西亞）、改善教學軟硬體設備、網頁更新製作維護及校務發展基金等需求，期盼獲得傑出校友的支持與響應。此外，關於僑生與外籍生的工作與實習、ESG永續發展中心溫室氣體盤查服務與認證等事項，也希望與校友企業達成互惠雙贏的目標。

在校友總會賴俊年理事長登高一呼及闕玖榮副理事長率先響應下，學校董事會蔡銘哲董事、廖文彬董事及華南校友會游森林會長等3位校友，立即表示各捐贈100萬元給學校，台達電子游承諭資深經理、造隆公司王勇祥董事長、諦傑企業童志誠董事長、天立機電林祺洋董事長、江森自控武亞銘總監及名門易理楊登嵙董事長等6位校友亦紛紛捐款響應。陞泰電子林佰鍊總經理當場表達捐贈母校200台分離式冷氣機；怡容國際旅行社呂威德董事長則捐贈一部福斯T5汽車做為學校公務車輛使用。

在多位傑出校友支持下，捐款累計至450萬元的時候，東道主吳俊弘董事長再加碼50萬元，讓此次餐會捐款金額達到500萬元，帶動整個晚宴的活動高潮。再加上當日未出席餐會的兩位本年度新科傑出校友-盛達電業陳忠廷董事長及上海惠宏企業管理諮詢有限公司廖勇凱總經理等人的捐款，此次為母校籌募校務發展經費的總金額達到568萬元。校友事業有成，積極回饋母校，為母校發展盡一份心力的情誼令人感動與感謝。

近50人出席「謙虛受教，為校增光」感恩餐會。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大張文宇校長（左）頒發「校友楷模」獎座給新科傑出校友當選人吳俊弘董事長（右）。(照片/聖約翰科技大學提供)