疫情解封後迎來第一個暑假，不少人開始計劃出門旅遊，但在行程規劃上如何面面俱到，的確讓許多人困擾。義守大學「觀光餐旅學院」休閒事業管理學系學生，發揮所學將專業融入旅程規劃中，將豐富又詳細的旅程規劃透過鏡頭完整呈現，甚至還曾拿下台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會聯合舉辦「全國大觀盃觀光設計競賽」的導覽解說影片設計國語組特金獎。

今年從義守大學休管系畢業的許家瑜、張思涵、孫筱惠和邱欣蓉四位應屆畢業生，擅長規劃旅遊行程，並透過手機鏡頭紀錄走過的每一個旅程，她們在大學四年期間參加許多校內外的遊程競賽。來自南部的四個人，走訪全臺各地前，總是經由小組討論並分工合作搜集資料，一起規劃每日旅程的大小事，其中對於北部的特色景點與美食都非常有感，她們以外地遊客的角度，探索北海岸之美，並藉由鏡頭精彩的呈現，不但獲得「全國大觀盃觀光設計競賽」導覽解說影片設計的國語組特金獎，她們更將過去參與所有競賽的經驗與心得，集結整理為團隊的畢業作品，拿下院系畢業專題競賽發表第一名。

休管系學生以外地遊客的角度，藉由鏡頭精彩呈現地方特色。(照片來源：義守大學提供)

擔任團隊隊長的許家瑜表示，大學四年來，不論在學術或實務課程，學校皆提供豐沛的教學資源，其中「活動企劃書撰寫」課程，奠定團隊的企劃能力，並發揮在大四的畢業專題與參與競賽中。成員孫筱惠說，感謝學校老師的教導與鼓勵，讓她們在學習過程中能夠運用所學，累積未來職場能量。張思涵與邱欣蓉皆表示，藉由競賽讓她們走看見臺灣不同的特色與美麗，從旅程的規劃再到實地走訪與拍攝，將團隊最大價值發揮出來，而每一趟的遊程感受，都是最難忘的回憶，更充實大學四年的養分。

擔任團隊指導老師江育真表示，將學系專業與製片專長跨域結合，碰撞出精彩的火花，藉由比賽來激發學生們的創意思維，將一般遊程特色的規劃，從年輕人的視角出發，並透過鏡頭來詮釋，無論是旅程回憶的紀錄，還是專業素養的養成，學生都是最大的實質受惠者。疫情解封後，觀光人才需求倍增，義守大學不但鼓勵學子多參與競賽累積實力外，更積極鏈結集團所多的觀光休閒事業體攜手培育觀光菁英，豐沛的資源都讓觀餐學院的學生，從起跑點一路贏到畢業的最後哩路，並成為職場上的優秀即戰力。