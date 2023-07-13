112學年度分科測驗迎來了第二天，首科先考歷史，臺北市高中歷史科教師群分析，此次試題難度中等，在混合題或非選擇題上，題型多為資料閱讀題，由數則資料組合而成，題幹雖不長但資訊複雜不易理解，學生必須找出問題的核心，才能理解史料的意義與重點。此次的冊數分布，分別為第一冊台灣史共10題，第二冊中國與東亞史共11題，兩者比例相當，第三冊世界史共19題，所占比例較重，但其中有不少題目是用來測驗探究與實作的方法，而選修上、下冊共6題。

臺北市高中歷史科教師群表示，試題特色以測驗學生閱讀理解分析史料的能力為主，不少題目需要融入歷史探究與實作的方法，並根據史料做出正確的判讀，在表達的時候需要依據題意，並依據邏輯推理與歷史因果脈絡，才能正確作答。而簡述題與史料閱讀形式的題數相當，圖表題共有5題，國家形塑與政治軍事的試題比例較重，108課綱中所強調的人群移動主題，在此次測驗仍占一定比例。在108課綱中「探究與實作」共有9題，其命題方法多以非選論述的形式融入此次的測驗中。

北市吳姓考生指出，這次的歷史選擇題難度不高，在某幾題會稍微卡住，但大部分都可以透過題意判斷出答案，而手寫題對於他來說是較為困難。

大考中心表示，歷史科共有2萬883人報考，比去年增加超過7600人，增加幅度達57%，另歷史共1341人缺考，缺考率6.42%，則比去年減少1.51%。