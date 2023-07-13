112學年度分科測驗於今(12日)第三節考數學甲，臺北市高中數學科教師群認為，整份試卷的試題內容，符合大考中心針對108課綱考試範圍規範，題目敘述有引導作答，測驗目標明確，並有一定比例的基礎題，能鑑別學生是否具有基本概念。

臺北市高中數學科教師群分析，各大題的配分與去年試卷相同，第貳部分兩大題配分一致(各有3小題)且各小題之間均有連貫性，各大題及多選題選項大致由易而難排列，整體試題偏重測驗程序性知識、論證推理及解決問題的能力，計算量偏多，有部分題目(第5、12-14題組)需融會貫通數學中不同單元的概念，在混合題的部分，各小題之間均有連貫性，前面題目對於後面子題有引導作答的功用。

全中教也指出，此次試題兼具素養及整合性題型，大幅減少複雜計算，題目難度適中，若概念清楚即可拿分，這次的題材也相當多元，與生活經驗結合，例如第 10 題結合尺寸效應、第 11 題結合機車抗噪機制。這次更加強調觀念紮實與靈活運用、圖表的判斷與分析，考驗考生學習深度及科學能力的養成。整體難度適中，單選題屬中偏易，多選題及混合題型更多結合素養題型，需要理解分析後方能切入觀念，找到解題關鍵，而手寫題難度則偏高

今年數學甲共2萬6792人報考，比去年大增超過9500人，增幅達56%，臺北市高中數學科教師群表示，整份試卷的試題內容，符合大考中心108課綱考試範圍規範，無爭議性試題，但建議增加測驗概念性知識試題的比例。