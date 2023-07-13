新北各校創客社群團隊共64人日前拜訪特色創客校園、新竹縣富興國小，也參訪小熊藝術村農創園區、台灣味噌釀造文化館等優質觀光工廠。跨縣市、跨領域走踏、手作DIY，持續擴大新北創客的量能，讓更多孩子成為Maker。

教育局表示，新北市自102年起率全國之先推動創客教育，每年加入創客社群學校數不斷增加。今年度更走出新北，與國立科學教育館合作辦理創客季活動、簽定合作MOU外，其中「小漾Maker號」也首度將服務範圍拉到基隆市。再加上本次跨縣市學習，更能激發創新想法、擴展視野。

新北創客學校社群團隊到新竹縣富興國小交流，進行創客課程實作。(照片/新北市教育局提供)

新竹縣富興國小是一所小型學校，校園後方面臨著名景點峨眉湖，校園環境溫馨，充滿創意巧思，一進校長室就能看到大大的「文藝富興，創客校園」，學校不僅積極發展創客教育，更有棒球隊、獨木舟隊、食農教育等多元發展特色，校長也自豪地說，新竹縣的前、現任2任縣長都是富興國小畢業校友。

承辦本活動為瑞芳國小，校長盧娟娟提到，這次的產業及創客校園參觀，有助於啟發學校的創客思維，提升創客課程校訂化的有效性，活絡學習效能。北新國小校長施裕明也說，自己深刻了解「動手做真學習」的蘊含，也充分感受新竹縣富興國小巨大的創客能量！

鶯歌工商創客教師陳大雄表示，這次參訪不只體驗不同文化風情以及在地特色，在富興國小交流，由雷切木板及橡皮筋尋常的素材，透過工藝及創意，用簡單的構造就能製作出許多東西，這是一次非常有意義和豐富的學習之旅，未來將努力發揮創客精神，關注文化、環境和自然資源。

瑞芳國小老師林映辰也表示，富興國小令人驚豔，學校融會創客精神，展現許多好點子，自己默默記下來，希望未來能跟學生一同創作，將作品用於妝點校園。

教育局長張明文表示，新北市創客教育推動至今近十年，秉持創客123：「1個好點子，2人一起動手做，35好友齊分享」的精神，更獲得親子天下創新100中，唯一縣市以「新北創客社群」獲獎之殊榮，透過推動多元創客課程、師培及營隊，挖掘孩子的興趣與創意，培養解決實際問題的跨域人才。