重視美感教育的國立暨南國際大學，繼先前由33位當代創作者醞釀10年的台版大地藝術祭「大學就是美術館」開幕獲得好評後。近日在綠意盎然的圖書館迴廊窗景上，再次精心設置四幅Q版畫作，使來訪的師生、民眾，行走在暖陽與綠蔭的同時，也激發對藝術的欣賞與思考。此舉展現了暨大對美感教育的承諾，並藉藝術的力量豐富師生的生活。

暨大在今年10月開辦了「大學就是美術館」的戶外藝術祭，展期一直到10月為止。在管理學院的四周，有鐵件製作而成的環保藝術作品、還有具有科幻太空艙融合潛水艇意象的時光旅行繪作品、類草間彌生在瀨戶內海的紅色大南瓜作品、以及像蚌殼又像巨龜的石雕作品，此展出匯聚55件戶外藝術品，充分展現藝術的多樣性和無限可能。

暨大於去年在圖書館新設「暨大藝廊」，在過去的一年中展出了南投縣政府玉山文學貢獻獎得主柯慶明、美術貢獻獎得主孫少英作品聯展、江志正環境生態藝術畫展、「上山尋寶趣」故宮文物特展、「深耕水沙連．迎往東南亞」高教深耕成果展、劉明浩 X 陳彥錚蛾類影像創作展、中文系成果展、以及近期即將開展的「2023攝暨－暨大校園攝影展」。

暨大校長武東星教授表示，暨大除了戶外草皮結合裝置藝術展覽推展美學教育之外。暨大圖書館新設的暨大藝廊也是落實美學教育的重要場域。請民眾在進入圖書館入口兩側，駐足停留一下，欣賞最近新設置的Q版畫作。他表示：「透過這些藝術裝置和活動，我們希望能夠激發師生和社區民眾對藝術的興趣和熱愛。藝術可以打開思維的門窗，豐富生活，培養創意，並使我們更深入地理解世界。」

正值暑假期間，也不少遊客前來校園踏青，不妨趁著假日或閒暇時間，來校園裡欣賞這些迴廊窗景。欣賞藝術作品、激發你的創意思維，為你的社群檔案增添一些獨特的照片，也可以在10月底前，前來欣賞戶外裝置藝術展以及在暨大藝廊舉行的攝影展喔！

無論什麼時候走過，都有一片星空。(照片/國立暨南國際大學提供)