112學年度分科測驗最後一科考公民，臺北市高中公民與社會科教師群分析，此次的試卷難易度為中間偏難，素養導向命題題數較以往多，非選擇題題目增加。非選題題文充分結合公民知識與概念，學生必須重複檢視題文敘述，比以往需要更多時間進行題文的判讀與撰寫。

臺北市高中公民與社會科教師群表示，此次命題取材多元且生活化，並扣合時事，學生透過觀察社會生活現象，結合所學，反思自己與社會族群所面臨的問題，突顯具備公民素養的重要性。此次與命題呼應新課綱著重的議題，擁有社會處境不利族群、性別平等、社會階層化與社會流動和勞動等議題。而這次的探究實作題，依據公民會議實施狀況的四段摘要，判斷出研究報告的主題及歸納審議民主要件，考驗學生在探究與實作中「發現與界定問題」以及「分析與詮釋資料」的兩項能力，題文敘述雖十分情境化，但答案選項隱含的概念較難，學生不易從研究報告內容判別出正確答案。

至於混合題與非選擇題兩者，臺北市高中公民與社會科教師群認為，整體而言，此次題目偏難，占總分34分(占1/3以上)，其中手寫題占22分，題數較去年多且難度較去年為高。有兩題是偏難的，分別是第35題要先了解審議民主的要件，才有辦法由題目中找出正確的敘述，和第39題比較不同地區的購買力，牽涉的總體經濟學概念較廣，考驗學生對於GDP、PPP指數以及匯率等概念的理解與應用。題文情境化程度較往年提高，題文敘述變複雜，非選擇題部分要求學生回答的細項增多，學生得分困難度增加。