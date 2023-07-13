夏日戲水是許多學生的消暑首選，隨著暑假到來，同時也是溺水意外發生高峰期，今(112)年第76屆世界衛生組織(WHO)通過第一個關於「預防溺水」的決議，其中包含推動每年7月25日為世界預防溺水日，期待透過全球合作提出防溺的整合方案與政策，以強調防溺的重要性。教育部體育署為呼應國際防溺日，今年7月22日首度移師位於臺中市的文化部文化資產局R04願景館1樓廣場舉辦「水安嘉年華」，李詹瑩選手擔任水域安全大使呼籲學生在暑期安排戲水行程時需特別注意水域安全，安心戲水不溺水。

鑒於近年大學生與高中生溺水人數有攀升的現象，今年活動主要以「高中以上學生」為宣導對象，邀請中華民國游泳救生協會、中華民國水中運動協會、臺中市政府教育局、臺中市政府運動局共同參與外，國家海洋研究院也首次參與設置攤位「海洋休閒不冒險」，宣導「GoOcean海洋遊憩風險資訊服務平臺」(https://goocean.namr.gov.tw)；另邀請國立勤益科技大學、國立臺中教育大學、國立高雄科技大學等大專校院共襄盛舉。

體育署表示，為配合今年的宣導對象年齡層，特別結合「2023 LINE Voom線上高校畢業歌活動」，運用LINE Voom短影音快速且簡易的影像傳播功能製作水域安全創意影片，鼓勵高中畢業生在暑假關注水域安全議題，並在高校畢業歌直播活動期間推播水域安全議題相關訊息，加強目標族群水域安全意識。另外，也首次運用LINE Beacon功能，設置10顆Beacon於臺中危險水域-頭汴坑溪，主動推送危險水域警示訊息，當使用者進入其覆蓋範圍時，手機會接受到警示信息，提醒使用者當前正在危險水域，注意水域安全，留意海浪或是水流強度。

體育署預告7月22日辦理水安嘉年華。(照片/教育部體育署提供)

今年「水安嘉年華」活動更邀請到女子蛙式100和200公尺全國紀錄保持人李詹瑩選手擔任水域安全大使，將透過自身經歷說明水域安全及防溺自救的重要性。她也曾因運動傷害導致差點癱瘓及顏面神經失調，利用水安大使的身分宣導該如何安全地進行游泳運動。同日也邀請「運動網紅KERRY」、「健身專家-Chloe W.」一同參與，其中喜愛戶外運動的Chloe W.也分享過往到國外海灘戲水時，要特別注意陌生水域的隱藏危險性。

本次水安嘉年華除可充分體驗精彩的音樂表演外，也能充實自身防溺知識。即日起，填寫2023水域安全嘉年華報名表單(https://reurl.cc/nDpg68)並完成報名，現場即可再領限量神秘贈品。