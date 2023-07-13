嘉南藥理大學14日(五)於該校圖書資訊館8樓，舉辦國家考試電腦化測驗認證合格試場揭牌儀式，考選部部長許舒翔、考試院委員吳新興、王秀紅、姚立德親自蒞校，與嘉藥代理校長張翊峰共同主持這場盛會。

考選部自93年起推動國家考試電腦化測驗，近年因應國考數位轉型，積極擴大辦理電腦化測驗考試範圍及擴增電腦化測驗應試座位數，走訪全國各大專校院，評估適合且符合標準的場域，嘉南藥理大學電腦教室設備新穎、規格統一且網路穩定，技術與場地規劃完善，於5月份獲得考選部認證通過，成為國家考試認證合格電腦試場之一，7月份正式投入國家考試電腦化測驗行列，未來將提供臺南考區7間電腦教室、456個電腦座位。

考選部長許舒翔表示，近年為因應國考數位轉型，積極擴大辦理電腦化測驗考試範圍及擴增電腦化測驗應試座位數，嘉南藥理大學考場支援醫師中醫師第一階段考試、牙醫師、藥師考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試等約11種國家考試專技人員電腦化測驗，且校區位於省道旁，鄰近高鐵、機場及台鐵，校內設有U-Bike借用站，完善的交通環境，對應考人來說相當便利。

代理校長張翊峰表示，電腦化測驗已是現代各類考試之主流，藉由流程自動化作業，命題老師可於線上命題、審題及考後整合線上閱卷，應考人能透過即測即評立即獲知成績，全面提升考試品質及試務效率，嘉藥經嚴格評選程序獲評為考選部合格試場，同時也是勞動部即測即評及發證測驗場地，辦理電腦測驗經驗豐富，未來將大幅嘉惠臺南考區應考人更便捷參加國家考試電腦化測驗考試。