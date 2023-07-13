112學年大學分科測驗地理科結束，臺北市高中地理科教師群中山女高林姿吟老師、南湖高中林靜怡老師、麗山高中廖偉國老師表示，今年關於台灣相關的題目與去年一樣很多，但與以往不同的是過去台灣試題大部分是以台灣為背景，考試內涵還是以地理它冊的專業知識結合為主，但今年許多台灣試題則真正融入鄉土的內涵，整體的難易度與去年大致相同。

教師群指出，本次命題呼應108課綱強化原住民內涵，將原住民生活的智慧與空間社會性納入題目中，透過題目可以了解雅美族的生活特色並帶入地方感的概念，是很高明的命題設計。教師群也指出，過去傳統長文題是以擷取資訊作為答題的內涵，今年則昇華事件背景的概念，學生必須從長文中了解與分析事件相關的地理基礎知識或意涵，才能找出正確的答案，這樣的題型非常符合108課綱的素養命題概念，值得嘉許。

此外，如第30題為素養題的很棒代表，一個流域水資源的來源包含降水融雪和冰河水三種，學生必須先理解甚麼樣的環境才能同時具備這三種水資源，並從圖中觀察到降水季節分布，再了解融雪和冰河融冰的差異，須層層推論才能回答此問題。

得勝者文教李威立老師則表示，今年度試題難易度偏易，考生可順暢作答，預估五標的頂標、前標、均標將會較去年提升。

據大考中心統計，地理科今年共有1萬9152人報考，比去年增加6600人，增加幅度達53%，另地理共1277人缺考，缺考率6.67%，則比去年減少1.42%。