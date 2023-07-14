2023第六屆愛在芒果湖南廣電暑期實習活動由湖南廣電、中華兩岸文經協會、旺旺中時媒體集團時際創意傳媒聯合舉辦，13日於湖南廣電舉辦開幕儀式，現場貴賓包含湖南省人民政府台灣事務辦公室主任曾智夫、湖南廣播影視集團有限公司張華立董事長、中華兩岸文經協會宋智忱理事長以及50位台灣實習生與各實習單位的師父皆來到會場。

湖南省人民政府台灣事務辦公室主任曾智夫致詞。（攝/景義婷）

湖南省人民政府台灣事務辦公室主任曾智夫表示，愛在芒果活動從2015年開始舉辦，已經是第6屆，在過去的5屆中台灣各高校共有5000多名台灣學生參加了愛在芒果的選拔，225名台灣學生踏上了來到湖南、來到朝氣蓬勃的芒果台參加實習培訓活動， 由於新冠疫情的影響愛在芒果活動很遺憾的，停辦了3年。今年重啟愛在芒果活動得到了台灣高校老師和同學們的積極響應，經過幾個月的準備和努力，在坐的50多名學生喜獲選拔，加入到愛在芒果活動，這說明了大家很優秀，希望在今後的一個月中，芒果老師們認真教同學們，認真學、教學相長共同進步，藉這個機會，向來自台灣的同學們提幾點希望。

中華兩岸文經協會宋智忱理事長致詞。（攝/景義婷）

中華兩岸文經協會宋智忱理事長提到近年來傳播產業的新媒體技術蓬勃快速發展，專業人才更加被重視，今年我們再度爭取到排名亞洲第二大的湖南廣電集團旗下各部門實習活動與名額，讓台灣學子有機會到湖南衛視來學習，目睹大製作的軟硬體與數位新媒體技術，提升台灣傳媒人的軟實力。除了磨練職能技術，讓自己真正在大型電視台節目製作中發揮的技術，也能多角化斜槓學習未來想發展的領域目標。同學們能在湖南衛視實習的經驗是非常可貴的，大家要把握機會用心學習。希望在此一個月實習時間認真努力，結業收穫滿滿，更不忘將所學所看帶回台灣廣為宣傳，讓兩岸之間有真正水乳交融。在此本人代表協會、跨海前來參與的同學、師長、學生家長向湖南衛視表達誠摯的敬意與衷心感謝。

台灣實習生世新大學賴欣妤同學致詞。（攝/景義婷）

世新大學圖傳系的學生賴欣妤代表台灣實習生致詞表示，湖南廣電作為亞洲極距影響力的媒體之一，總是以創新和優質的節目內容為人所津津樂道。在這裡，我們期待著能學到最先進的產業技術、最專業的節目製作流程，並與湖南衛視的優秀人才一起合作，共同探索傳媒領域的新發展，挖掘出自身的潛力並發展更多的可能性。此外，我們也希望透過這次實習，深入了解湖南的歷史文化與湖南廣電的傳媒環境，增進彼此之間的理解與友誼。兩岸青年擁有共同的語言和文化背景，我們相信在這樣的交流中，我們能夠建立起更緊密的連結，攜手推動兩岸青年在傳播產業的合作與發展。 作為台灣實習生，我們帶著自己的期許來到這裡。期待著能夠運用自己的所學和經驗，為湖南廣電帶來不同面向的思維和創意。我們會努力學習，跟著前輩的腳步不斷提升自己的能力，以期能夠在傳媒領域有所突破。

台灣實習生參觀合影。（攝/景義婷）

愛在芒果”啟動儀式每年都精心策畫，湖南廣電熱烈歡迎50位菁英同學來到湖南廣電實習，現場更驚喜地發現有三位來自台東卑南族的學員、一對雙胞胎以及許多非本科系的學生來進行跨域學習，而且都特別有自信，年輕人就是追夢者。湖南廣電與中華兩岸文經協會搭建這樣好的一個舞台，為兩岸青年人圓夢。期待同學在活動中都有美好收穫，並請同學珍惜學習機會，不是來湖南玩樂而是來學本領、拓展人脈的好機會，期待大家共同學習、分享、成長，並積極展現自己。