教育部於7月13至14日假國立東華大學壽豐校區舉辦「教育部推動中小學數位學習精進方案 - BYOD & THSD實施計畫成果交流會」。BYOD & THSD是教育部推動中小學數位學習精進方案中規劃的試辦計畫,BYOD (Bring Your Own Device)是指學生攜帶個人學習載具到學校進行學習,THSD (Take Home Student Device)則是指學生攜帶教育部提供的學習載具回家進行學習,111年共計有19縣市177所學校687個班級申請通過參加試辦。本活動除安排兩場專題演講及邀請各數位學習推動辦公室推薦48所學校及六區輔導團隊推薦6所學校共計54校進行成果報告分享外,更安排四大作業系統 (iOS、Windows、Chrome、Android) 專業講師群現場示範相關課堂教學運用課程,提供更多實用的教學資源和技巧。

國立臺中教育大學校長暨教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣表示,BYOD為國際數位學習趨勢,鄰近的新加坡、香港、日本及歐美國家均已推動多年,教育部為促進BYOD & THSD學校之間相互觀摩學習及了解執行效益,透過這次的交流會專題演講的安排以及學校執行計畫教師的現場分享經驗與交流,營造社群歸屬感及互相支持的氛圍,協助教師持續積極推動BYOD & THSD計畫,更有助於激發更多的教師和學校投入到數位學習的實踐中,促進學生學習意願及成效提升,帶來更多積極的改變。國立東華大學教育與潛能開發學系暨統籌全國BYOD & THSD實施計畫的東區輔導團主持人高台茜教授也表示,BYOD & THSD連結課前、課中、課後的學習活動,能夠充分運用數位學習平臺和線上學習資源,跨越時間空間限制深化數位學習效果,透過師生專屬的學習載具,更能夠專注在適性化的教學與學習,從而提升教育品質。

BYOD & THSD連結課前、課中、課後的學習活動,能夠充分運用數位學習平臺和線上學習資源,跨越時間空間限制深化數位學習效果,透過師生專屬的學習載具,更能夠專注在適性化的教學與學習,從而提升教育品質。(照片/教育部提供)

交流會首先安排兩場專題演講,由教育部資訊及科技教育司李政軒司長分享BYOD & THSD運用教育部因材網(簡稱因材網)之成效,李司長說明目前BYOD & THSD的國際趨勢與我國目前的試辦現況,並介紹因材網新增的相關功能及平臺數據分析,數據指出參與BYOD & THSD計畫學生使用因材網的學習成效情形明顯優於其他學生;國立臺灣科技大學黃國禎教授以專業知識和豐富經驗的視角,分享他作為領域專家和輔導團隊專家對高中職學校實施BYOD & THSD計畫的觀察和見解。

交流會安排六區輔導團推薦優良實施學校進行共同成果發表,推動辦公室推薦學校則分成3間教室分別進行成果分享,由六區輔導團隊教授主持討論,並將全程錄影,會後將剪輯精彩內容上傳供教師教學參考。國立新豐高中教師於分享中說道,有關學校學習載具管理方式為各班統一保管,放學後讓學生各自帶回家自主學習,家長與導師間建立良好的互動管道,教師可即時協助家長與學生處理載具相關的問題,透過數位教學設計分享,連結課前、中、後的學習,讓學生在家也能線上合作完成作業;新北市同榮國民小學教師也在分享時表示,家長對於THSD計畫大多為正向回饋,在參與THSD計畫後,皆認為學習載具或數位學習平臺有助於學習,並且樂意推薦其他家長在孩子學習過程中使用學習載具。教育部期待藉著此次交流會活動,加強各地區教育機構之間的合作和連結,共同推動數位學習在中小學教育中的應用。