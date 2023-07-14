2023年海峽兩岸職業院校視覺創意設計大賽於中國山東省舉行，健行科技大學數位多媒體設計系大放異彩，於兩岸三地500多件參賽作品中勇奪一等獎、二等獎、三等獎、最佳指導教授獎等殊榮，展現驚人的設計軟實力。

由山東省教育廳主辦、山東科技職業學院承辦的「海峽兩岸職業院校視覺創意設計大賽」7月13日在山東省濰坊市舉行，聚集兩岸三地頂尖科技大學與職業院校，超過千名師生與選手參加。

健行數媒系學生張瑋庭、行銷系陳璵安的作品「洄」勇奪得一等獎，學生陳益霆作品「圓」獲到二等獎，學生徐若涵、馮冠儒作品「疲倦」獲得三等獎；數媒系老師邱俊欽獲得最佳指導教授獎，成績斐然，展現數媒系在設計的驚人實力。

健行科大學生張瑋庭、陳璵安的作品「洄」勇奪得一等獎。（照片/健行科技大提供）

張瑋庭表示，這是第一次赴中國比賽，非常感謝老師的指導，以魚兒洄游的創作理念，表達對「家」的連結，再加上豐富的創作圖騰元素，相當感謝評審們的青睞，也感謝數媒系給予的創作養分。

評審團表示，本次設計大賽聚集海峽兩岸三地50多所院校、500件作品參賽，能在疫情解封後盛大舉行非常難能可貴，也透過交流，增進新一代設計人才的創作水平，其中台灣選手的作品呈現與創作理念也令人眼睛一亮。

本次參賽由邱俊欽老師親自帶領5位同學前往山東省濰坊市參賽，讓學生親身感受競爭壓力下的臨場感。參賽者必須要在三分鐘簡報中闡述已完成進入初賽的設計作品，挑戰高壓下的臨場反應，壓力非同小可。

首屆兩岸視覺大賽，健行數媒勇奪設計一等獎合影。（照片/健行科技大學提供）

健行科技大學多年投入大量資源，提供學生實務技能之優質學習環境，並積極培育學生參與校外競賽，優異表現讓學生在未來職場上有更多表現機會。近年在國內外創新設計、網路技術、餐旅技能等各項競賽中屢獲獎項，展現師生在技職專業領域的傑出實力。