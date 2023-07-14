2023第六屆愛在芒果湖南廣電實習活動7月15日舉辦開業式後，今日前往湖南長沙近郊石燕湖生態園區進行破冰活動。53位實習生在長沙炎熱的天氣下依舊熱情不減，用愛發電進行各種戶外團康活動。導師們用心良苦的透過各式團體活動，激發學生潛能，讓學員們體認團結力量大，未來面對挑戰與目標都有信心可以達成。互動中學員們的情感更緊密的聯繫在一起，期望由此破冰行程讓實習生在未來實習的期間可以合作無間，同心築夢，完成實習任務。

破冰活動上午的主題為默契大考驗，從團隊的分組隊呼與隊歌的展現到全部實習生用一根繩索團結力量合作任務，藉此訓練同學的群體協作能力也訓練反應力，既合作又競爭的關係將同學之間的孰悉度大大提升。

上午的活動為默契大考驗，從團隊一開始的分組隊呼與隊歌。（攝/景義婷）

國立體育大學郭芸禎同學受訪時表示，本次的實習生中有兩位大陸同學到台灣唸書並體驗台灣的生活，這次換我們來到長沙，也來大陸這邊體驗與學習，同學們對我們非常親切，協助我們處理很多問題，也透過這次的活動感覺親近很多。

第六屆的芒果實習同學通過破冰活動後，同學間對彼此的熟悉度和信任感更高，也深深體認到團隊合作的重要性。（攝/景義婷）

文化大學陳珮絜同學提到，我們53位實習生都來自台灣各個不同縣市的的大學，起初大家都不是那沒熟，但是透過這次的破冰活動我們互相之間變得親密很多，也讓大家都非常團結，期望往後實習的日子裡，大家也像今天一樣團結，並且都有很多收穫。

在未來的實習中期望同學能運用今日所學，相互信任，面對問題共同合作。（攝/景義婷）

跨海來到長沙的第六屆愛在芒果實習同學通過破冰活動後，彼此的熟悉度和信任感更高，也深深體認到團隊合作的重要性。在未來的實習中期望同學能運用今日所學所感，彼此合作相互信任，面對問題共同合作一起克服困難。一起在湖南廣電學習到在學校沒辦法學到的知識與技術，相信今日的訓練對同學日後實習與工作都有諸多啟發與幫助。