龍華科技大學工程學院PBL物聯網跨領域專班日前舉辦期末成果展，透過展覽形式讓各組團隊互相觀摩和學習，同時結合報告和評審點評，培養簡報及表達能力。期使專班學生發揮團隊合作精神，結合跨域知識探索，並透過參加競賽觀摩，提升作品的完整度和表達能力，成果展出相當豐碩。

卓鑫祐、許逸勛、邱兆良團隊，以作品「自動化防衛與牽制用之小型移動式槍塔」，期末成果展獲評選為第一名(照片/龍華科大提供)

資訊網路工程系林學億老師指導的卓鑫祐、許逸勛及邱兆良團隊，以作品「自動化防衛與牽制用之小型移動式槍塔」，於本次期末成果展獲評選第一名。成員卓鑫佑回憶起四年來在PBL物聯網跨領域專班的學習，接受林學億老師的悉心指導，同時也結識現在的組員們，有了他們的陪伴，這四年才能夠變得如此充實，並獲得豐美成果。

卓鑫佑說，在大二與大三期間，林學億老師透過PBL專班特有的跨領域創新議題攻防課，讓各組學生上台分享專題成果與進度，藉由各組互相點評的方式探討與分析作品優缺點，而團隊的作品因為應用領域較特殊，從構想初期到製作階段，曾面臨許多質疑與挑戰，然而正是這些挑戰讓他們不斷發現問題，並針對問題做出調整，作品也逐漸成熟。

大三到大四期間，團隊在林學億老師鼓勵下參加許多比賽，獲得InnoServe第27屆大專校院資訊應用服務創新競賽佳作、2022全國大專校院智慧創新暨跨領域整合創作競賽智慧機器組第三名、跨域整合獎，以及2022全國產學創新實作競賽人工智慧及其應用組第二名等多個獎項。更重要的是在比賽過程中，汲取來自各方的建議、評價；還有觀摩各校作品所學習到來自不同領域的想法與知識，讓團隊日益淬鍊成長。

例如在2022全國大專校院智慧創新暨跨領域整合創作競賽中，團隊攜手國立臺灣科技大學機械工程系學生曾昀祺，合作設計的「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」作品，從全國70校、327隊伍中脫穎而出，榮獲「智慧機器」組第三名，同時獲得「跨域整合特別獎」，團隊獲頒4萬元獎金，表現非常優異。

指導老師林學億指出，為培育學生跨領域、解決實務問題能力，進而與產業界接軌，工程學院特別設立PBL (專題)問題導向學習跨領域學程專班，係以學習者為中心，並以解決實務性問題引發學生學習，結合多元跨域知識進行探索，經過產業界、教師及學生共同決定教學目標與問題之引導，培養學生問題解決能力與提昇其自主學習動機，並進行目標問題知識建構、分享與整合。

團隊參加2022全國大專校院智慧創新暨跨領域整合創作競賽，榮獲智慧機器組第三名及跨域整合獎(照片/龍華科大提供)

工程學院謝鴻琳院長則說，該院開設PBL(智慧機器人)及PBL(物聯網)跨領域專班，同學進入專班後，均展現出高度學習熱誠，並由指導老師帶領，以實務為核心，鼓勵學生進行小組討論，發展自我引導學習者的能力。PBL專班同學近幾年參加競賽屢屢獲獎，優異表現不僅讓評審刮目相看，也印證PBL專班的雄厚實力。