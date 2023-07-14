為鼓勵身心障礙學生暑假期間積極參與團體活動，教育部自11日起，一連4天於臺中及嘉義舉辦「112年度大專校院學生適應性表達藝術夏令營」，共計45位來自全臺各地身心障礙學生參與，並有35位一般生隨隊參與協助，藉由複合藝術媒材、文學及攝影創作生命故事和生涯發展探索活動，刺激身體五感，紓緩情緒、增進團體互動關係，並引導學生自我探索生涯發展的優勢潛能。

教育部表示，今年的藝術夏令營活動以適應性藝術表達結合生命教育為主題，規劃視覺藝術、文學與攝影賞析創作、陶藝彩繪、博物館參訪、休閒活動和五感體驗營隊活動，活動除有不同身心障礙類別學生參與，並有大專校院一般生擔任工作人員隨隊服務，有助於增進普特生與不同障別學生之間良好的人際互動關係，是難得的學習體驗，也是教育部長期扶持弱勢身心障礙者教育的初衷。今年更有兩位曾參與藝術夏令營的學生劉立凱及郭向洋，參加活動後，啟發他們喜歡上藝術，激發藝術上的潛能，促使今年他們的創意畫作在「國考藝文走廊」展出，帶給觀賞者另一種視覺體驗。

主辦學校國立臺中教育大學副校長侯禎塘表示，藝術夏令營舉辦目的是藉由藝術創作課程及藝文活動參訪觀摩，引導不同障礙類別學生進行多元藝術創作體驗課程與藝術探索交流學習，激發學子的想像力和創造力。另由學習特殊教育的大學部與研究所學生擔任隨隊服務人員，藉由課程理論的學習面，進而轉化成對身心障礙學生的課程引導與服務實踐，具體展現普特學生的融合，更促進學生身、心、靈健康的提昇，並邁向自我實現的發展歷程。

陳添丁專門委員代表教育部致開幕歡迎詞。(照片/教育部提供)

視覺障礙學生王向銘分享瓷盤創作畫中「話」。(照片/教育部提供)