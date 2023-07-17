南華大學近年來推廣棒球運動，培育體育選手不遺餘力，棒球隊成軍七年來，在各項賽事皆表現亮眼，今年不僅拿下111學年度大專棒球聯賽亞軍及112年全國成棒甲組春季聯賽第3名之佳績，更連續六年有球員獲中華職棒球團指名，展開職棒生涯。於7月12日登場的「2023中華職棒大聯盟選秀會」，該校棒球隊左投黃群，獲台鋼雄鷹球團第8輪指名，不僅實現自己進入職棒的目標，更為學校爭光。

南華大學棒球隊自105年成立迄今，已培育12位中華職棒選手，在球場上發光發熱，除了甫選入台鋼雄鷹的黃群，近年來分別有107年獲樂天桃猿指名的翁瑋均；108年獲味全龍指名的郭郁政、張政禹、林孝程、黃東淯、全浩偉、蔡明憲；109年獲中信兄弟指名的曾家鋐；110年富邦悍將指名的李子強，以及111年獲台鋼雄鷹指名的曾品洋、陳柏青等12位優秀的棒球菁英，在中華職棒六大球團中都有來自南華大學棒球隊的選手，未來發展潛力備受看好，全校師生亦與有榮焉。

日前甫獲中華職棒台鋼雄鷹球團指名入選的左投黃群，是該校主力投手，生涯最快球速達146公里，目前均速約140公理，擁有球種包括四縫線直球、滑球、曲球、卡特球、伸卡球及指叉變速球等。在111學年度大專棒球聯賽上，不僅是球隊重要投手戰力，一路帶領球隊打入複賽，奪得隊史最佳成績的「亞軍」，更三度勇奪單場最有價值球員。在112年全國成棒甲組春季聯賽中，主投23局防禦率僅1.17，表現依舊出色，球隊也取得在春季聯賽的最佳成績第3名，其壓制力厥功甚偉，此次能在「2023中華職棒大聯盟選秀會」中脫穎而出，足見實力深獲肯定。

2023中職選秀左投黃群獲台鋼雄鷹球團指名。（照片/南華大學提供）

南華大學校長林聰明表示，成立棒球隊培育體育選手首重品德與團隊紀律，球隊在嚴謹的管理之下，每位選手都相當自律，也非常勤於練習，成軍以來屢創佳績，並且連續第六年來皆有球員被中華職棒相中，在球壇上發光發熱。非常感謝佛光山及三好體協長期以來的支持，更感謝蔡仲南總教練率領教練團辛苦指導棒球隊，才能成就棒球隊的榮耀。除了恭喜甫入選中職的黃群表現深獲肯定，也祝福每一位在職棒上努力的南華人，在職棒生涯上持續精進球技提升個人價值，為校爭光之外，也期許有朝一日能為國爭光。