今年暑假新北市教育局攜手威盛電子辦理「新北X威盛暑期AI育樂營」，主題為「玩轉小栗方-AI程式課程」，課程利用威盛電子「小栗方AI學習機」，以圖形化程式語言工具，搭配訓練完成的人工智慧機器學習模型，讓學生可體驗AI、了解現代生活中AI已不可或缺，學程式設計、解決生活問題，也呼應新課綱新興科技素養導向課程的精神。

本次營隊由崇林國中、新店國小、瑞芳國小、明志國小及新興國小等5校辦理(照片/新北市教育局提供)

本次營隊由崇林國中、新店國小、瑞芳國小、明志國小及新興國小等5校辦理，分5梯、每梯為期3天。課程針對4到8年級學生設計，學生操作「小栗方AI學習機」完成各式作品。如使用其中的「語音、圖像辨識」功能，便可配合圖像式積木程式設計，創作出自己專屬的AI飲水機，或運用其中的「人工智慧影像與語音」功能，可設計出智慧停車場的車牌影像辨識。

威盛教育市場開發總監洪志豪表示，公司延續用科技幫助教育的理念，今年最新研發「小栗方AI學習機」兒童教具，適合臺灣K12孩童使用、外觀輕巧易操作，再搭配圖像化的程式編輯平台，讓程式學習像玩遊戲一樣簡單好上手！

參加營隊的崇林國中學生洪秉閎表示，從課程中學到了許多新知識，特別喜歡AI影像辨識的應用。此外， AI學習機具備判斷形狀、聲音、光線、及互動的功能，讓學習更加有趣，自己從過往害怕程式設計，現在已經開始產生濃厚的興趣。

教育局表示，AI人工智慧持續發展、不斷創新，已經進入人們的生活，為人類帶來許多的便利和幫助，這也凸顯出AI教育推廣的重要性。新北市將持續扎根AI教育，為未來孩子打造程式教育良好基礎，進而引領新興科技的發展。