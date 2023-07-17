教育部與美國肯塔基州Asia Institute-Crane House（下稱AICH）機構首次合作以提升我中小學學生英語能力，於112年7月由AICH選派9名美國英語教師來臺進行3週英語夏令營活動，課程活潑生動，受到師生熱烈好評。

AICH為美國肯塔基州一非政府組織，成立迄今36年，自77年起推動Teach in Asia計畫，迄今已選派超過 500 名美國教師赴亞洲短期停留教授英語。今年首次與我國合作，選派9名英語教師，於7月3日至21日期間至臺南市、高雄市之16所中小學，辦理英語夏令營，讓學生沉浸在英語口說的環境，並藉由提供英語溝通的機會，增加學生開口說英語的動機。活動課程內容豐富，包含美國文化、音樂、舞蹈、節慶與地理環境等介紹，讓學生在生動、有趣的活動中強化英語聽、說能力，並增進國際視野，參與學生達600人。

教育部表示，臺灣與美國自109年12月簽訂「臺美教育倡議」以來，積極促進臺灣與美國各州教育交流，110年教育部與美國肯塔基州教育廳簽署教育合作備忘錄，以推動臺灣及肯塔基州教育研究機構及人員交流。此計畫為雙邊教育合作備忘錄之具體成果之一。為使本次合作順利，也讓學校瞭解本計畫執行方式與活動內容，雙邊教師於行前進行兩次線上共同備課，就課程主題、教學設計交換意見，並瞭解資源設備需求，藉此讓活動圓滿推動。

臺南市勝利國小及鹽行國中率先於7月3日辦理1週暑期營隊，活動內容豐富又有趣，美籍英語教學人員透過說故事、DIY手做復活節皇冠、月球漫步舞蹈等精彩課程，引領孩子探索異國多元文化、拓增視野。臺南市政府教育局表示，本次活動已啟發孩子對英語的興趣，也種下多元文化的種子。

美國肯塔基州Asia Institute-Crane House暑期英語營隊鹽行國中合照。（照片/教育部提供）。

高雄市新上國小等14校自7月10日起，參與為期2週的肯塔基州美籍教學人員英語營隊。河堤國小的Ellen讓孩子們圍成圓圈，輪流分享喜歡的動物、想去的地方；文府國中的Tom藉由介紹美國黃石國家公園，陪伴學生設計國家公園標誌；陽明國中的David與學生一起進行短篇故事接龍。高雄市政府教育局表示，本次的交流活動，透過真實學習情境，帶領孩子們認識國際文化，同時展現臺灣學子的自信，不但提升學生英語交流的溝通能力，也激發學生的語言潛能和國際視野。

教育部表示，為讓學生享有更多的教育資源，並透由營造沉浸式的學習環境，激勵孩子開口說英語，未來希望持續與英語系國家有關機構合作，引進英語教學人員，以落實2030雙語政策，厚植學生英語能力。