新北市攜手國立陽明交通大學、國立政治大學、臺北市立大學、臺北馬偕醫學院等頂尖大學，於今年暑假推出「高中自主學習專區」免費課程，囊括大學18學群的線上課程供學生自由選課，另有雙語線上遊學團-走讀世界磨課師，讓學生免出國即享國外學習資源。同時於111學年度學期間已開設27門假日微課程，參與學生回饋課程充實。

教育局表示，新北市111學年度起與國立陽明交通大學簽訂合作計畫，高中各校可為同學精挑細選線上課程，學生修習後可以獲得免費證書。暑假期間，教育局更推出全國規模最大的「高中自主學習專區」給高一新生，提早啟動對於大學科系的想像與探索。請連結https://www.ewant.org/local/enterprise/collegepage.php?id=297，點選「課程探索」，即可選擇100門以上免費18學群課程，透過自主學習方式，與大學接軌。另暑假推出的雙語線上遊學團亦大受好評，讓學生能在暑假選讀歐洲最大磨課師平台所開設的課程。

板橋高中教務主任林福全表示，高中自主學習專區對於學生而言，可以讓學生於彈性學習時間進行自主學習規劃，教師接受過培訓認證皆能指導學生輕鬆入門。多數同學利用每周2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，很有成就感，這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。

時雨中學學生劉恒妤也對馬偕醫學院生物化學科技微課程非常著迷，當看到液體中竟然可以產生黃金的氧化還原反應時，更加確定自己對未來學習科學的志向。（照片/新北市政府教育部提供）

樹林高中學生賴佳妤表示，很滿意臺北市立大學的雙語假日微課程，在烹飪的過程中使用雙語和同學互動，激發不少創意與靈感，也增加了語文表達能力。中和高中學生李采真表示，很喜歡政大教育心理課程，從心理學的角度切入，讓自己理解可以用方法策略來解決學習或生活上的問題。另外時雨中學學生劉恒妤也對馬偕醫學院生物化學科技微課程非常著迷，當看到液體中竟然可以產生黃金的氧化還原反應時，更加確定自己對未來學習科學的志向。

教育局進一步表示，積極媒合大學教授到社區高中開課，如世新大學、臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣海洋大學等協助社區高中在校內開設各種與生活連結相關的課程，讓所學能呼應真實生活，如「做中學學化學」，讓同學使用廚房容易取得的物品作為實驗材料，找出製造氫能源的簡易方法；還有「Python快樂學」可學到如何寫程式製作網頁。

此外，新北市112年度已攜手「臺灣聯合大學系統」清大、陽明交大、中央、政大等4校，共同簽署課程合作MOU，112學年度將由大學教授專班開設AI人工智慧、生醫科技等熱門課程，供新北市公立高中菁英學子跨校選修，不僅順應未來科學人才培育的趨勢，也讓新北在地就學資源整合再開啟新的里程碑。