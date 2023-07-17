4年1次的童軍國際交流活動「第25屆世界童軍大露營（WSJ，World Scout Jamboree）」將於112年8月1日至8月12日舉行，本次活動將有5萬多名來自世界各國12至17歲的青少年匯聚於韓國新萬金海堤營地，臺北市則有10分團400多位童軍和國際志工組團前往參加。臺北市副市長林奕華今（16）日出席在市立育成高中舉行之「臺北市代表團分團集訓暨授旗儀典」給予童軍們勉勵，支持青少年走入國際、增廣見聞，透過和外國同齡學子交流的機會提升自身世界觀，也與教育局局長湯志民及臺北市童軍會理事長王世欽一同授予童軍代表團旗，預祝本次活動圓滿順利，更期許此行能向世界展現我國「智、仁、勇」的童軍精神。

臺北市代表團分團集訓暨授旗儀典勉勵童軍合照(照片/教育局提供)

臺北市代表團分團集訓暨授旗儀典合照(照片/教育局提供)

今年世界童軍大露營的主題是「Draw Your Dreams」，透過戶外探索、地球村、科技與永續議題探討等模組活動，讓全球童軍齊聚一堂共同學習與生活，進而促進青少年自我成長，刻畫出自己的未來與夢想。在長達12天的露營期間，將藉由交換童軍布章、模組活動、餐敘交流、互贈紀念品等非正式活動，深入認識彼此文化，參與本次活動的學生們亦興奮地表示：很期待出國露營結交來自世界各地的朋友，這次的主題「Draw your Dream」不僅僅是讓我們在實作體驗中描繪個人夢想，甚至能共同培育、追逐一個為地球未來著想的美好希望。

臺北市副市長林奕華出席在市立育成高中舉行「臺北市代表團分團集訓暨授旗儀典」給予童軍們勉勵。(照片/教育局提供)

而臺北市童軍會為參加本次世界大露營，特舉辦代表團集訓，除邀請曾參加過活動的傳薪童軍團邵柱石團長分享童軍國際禮儀及活動經驗，安排具備EMT（緊急醫療技術員）資格的伙伴教導突發事件的緊急應對與處理方式，並加強童軍基礎的工程與炊事技能外，更讓各分團準備別具文化特色的表演，將中華扇、民族舞蹈等文化象徵融入舞蹈中，在露營期間把握機會向國際展現中華文化特色，期許在這次的活動中除培養童軍堅韌的品德及責任心外，亦能展現「童軍外交」，讓世界看見臺灣！