「2023臺南囡仔有藝思」藝術創意市集，日前於臺南文化中心假日廣場熱鬧舉辦，現場除了由學生帶來的音樂、舞蹈、鼓術及扯鈴等表演，還有18個「創意美學DIY」攤位讓民眾實際體驗「手作」藝術，吸引不少親子一同來體驗活動。

漚汪國小學生表演舞蹈：「遊戲庭」。（照片：臺南市政府教育局提供）

市長黃偉哲表示，前2年雖受疫情影響，「臺南囡仔有藝思」持續於總爺藝文中心及蕭壟文化園區戶外舉行，今年移師至臺南文化中心假日廣場，希望能吸引更多的市民朋友共襄盛舉，透過「互動式」體驗，展現本市藝術與美感教育成果。另外，今日同時頒發本市藝術教育貢獻獎，特此表揚在教學現場對藝術教育長年投入的卓越貢獻者，也預祝代表本市參加教育部藝術教育貢獻獎決選團隊及個人，都能獲得佳績。

葉澤山副市長頒發112年度南市藝術教育貢獻獎獲獎者。（照片：臺南市政府教育局提供）

教育局長鄭新輝表示，111學年度學校藝術深耕教學計畫共補助74校，其中有66校是偏遠小型學校，藉由各校之觀摩與學習，讓師生、親子體會藝術創意無窮的樂趣。藝術創意市集以「藝術校園、在地體驗」為主軸，將「發展在地藝術」及「行銷臺南藝術」為推動面向的展演成果，讓大家看到臺南囡仔對藝術獨具的創意，展現藝術美感融入生活的體現。

「創意美學DIY」由三慈國小等18校設置靜態手作攤位，內容富有童趣，適合各年齡層的學生參與，如蚵殼花、手作陶藝、飛行紙鳥、皮革杯墊製作、南管世界初探、印章作畫、皮影DIY、版畫、墨筆繪扇、砂紙彩繪、木質朔果吊飾、陶版、磁鐵胸章、雷雕、裝置LED燈、輕黏土及出奇蛋等，擺攤學校使出渾身解數，讓參與民眾實際操作各校的藝術課程也可成品帶回家。

「臺南囡仔有藝思」藝術創意市集靜態展。（照片：臺南市政府教育局提供）

藝術創意市集安排了靜態藝術展演，其中舞台區的「兒藝節－藝起SHOW」，首先由復興國中體操表演舞動精靈拉開序幕；接著由漚汪國小的舞蹈表演，展現學生健康活潑的一面；果毅國小及龍崗國小表演小提琴齊奏，曲目以多首台灣民謠及兒歌為主，展現平時學生共同學習的成果；仁德文賢國中帶來撼動人心的鼓術表演，展現出力與美的結合；另外，本次特邀南應大美術系鄭丞硯同學進行扯鈴表演，鄭同學因為扯鈴突破自我，而改變自己年輕的生命。

「鼓動仁文藝世界」-仁德文賢國中帶來撼動人心的鼓術表演。（照片：臺南市政府教育局提供）

教育局補充，本次承辦學校復興國中及進學國小，為增添活動趣味性，規劃攤位闖關活動，參與民眾於入口處領取集點卡，集滿6格可至抽獎處兌換獎品，獎項豐富多元，歡迎本市大人小孩、扶老攜幼前來同樂；另外溫馨提醒，天氣炎熱及登革熱疫情升溫，民眾參加戶外活動除了防曬、多補充水分，也別忘了攜帶防蚊液加強防疫措施。