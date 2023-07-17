為引導聽障學生探索體驗藝文及戶外活動，增進表達、溝通和分享的能力，教育部國民及學前教育署每年均委請縣市政府舉行全國中小學聽障學生夏令營活動，前因疫情因素停辦3年，112年度委由桃園市政府舉辦「全國中小學聽障學生夏令營」，以「開啟『心』視界發現桃花源」為題，安排3天2夜各項體驗課程及景點參訪活動，日前在桃園市登場，全臺共163位聽障學生、42位隨隊輔導師長共襄盛舉。

國教署表示，今年安排學生前往埔心牧場體驗自然風光，藉由破冰活動來增進各校學生間的情誼；再前往Xpark水生公園強化師生海洋保育觀念；最後規劃參訪祥儀機器人夢工廠，讓學生們親身體驗機器人的傳動魔力，開啟對科技的無限想像，並讓學生們學習到實證精神及解決問題的能力。同時，行程中每輛遊覽車上除設置一名專業的隊輔人員外，另配有手語翻譯教師與醫療人員隨行跟團，給予參加的孩子們完善的照顧。

另外，晚宴節目特別安排梅門工作坊張慶州魔術表演，其中一位表演成員張道順，國中階段也曾是聽障夏令營的學員，特地透過節目演出來鼓勵所有聽障的孩子，勉勵其未來可以在努力在自己的人生舞臺上發光發熱。

國教署表示，本次活動以桃園市既有的自然風光及產業特色規劃動靜兼具，且結合知識學習與實作體驗的夏令營，讓聽障生有一個獨特而難忘的營隊經驗。